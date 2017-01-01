Минкультуры поищет для киностудий инвесторов во избежание приватизации

Публикация перечня государственных предприятий, выставленных для приватизации в 2017-2020 годах, в том числе Киностудии им. А. Довженко, Украинской студии хроникально-документальных фильмов и «Укранимафильма», является не принятым решением о приватизации, а лишь предложениями Минэкономразвития. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

"Правительство поручило этому министерству вносить изменения в упомянутые списки в случае представления обоснованных предложений. Такие предложения Министерство культуры уже направило соответствующим письмом", – говорят в ведомстве.

В частности, Минкультуры не планирует в ближайшее время вносить предложения по приватизации киностудий, а также планирует заняться поиском инвесторов для них.

"Кроме того, согласно статье 5 закона Украины «О приватизации», государственное предприятие «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» не может быть приватизировано как имеющее статус национального", – подчеркивают в ведомстве.

Напомним, ранее Минэкономразвития опубликовало список госпредприятий, которые подлежат приватизации в течение следующих трех лет.

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