Министерство информполитики отчиталось об успехах иновещания и защиты информпространства

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Виктория Сюмар осталась недовольна тем, как МИП осваивает бюджетные деньги на иновещание и программы по защите информпространства.
17 октября на заседании комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко отчитывался о бюджетных средствах, потраченных на Мультимедийную платформу иновещания Украины, которая объединяет международный телеканал UATV и информационное агентство «Укринформ». «Телекритика» публикует основные тезисы отчета.
Бюджет Мининформполитики в этом году составил 862 млн 109 тыс. грн, из которых Мультимедийной платформе иновещания досталось 458,2 млн грн; еще 362,5 млн грн ушло на статью «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства». Членов комитета интересовало, на что были потрачены государственные средства.
Первым делом Биденко пожаловался, что самому министерству не хватает денег на существование. Например, на зарубежные поездки осталось всего 4 тыс. грн, а ведь впереди выставки в Шанхае и Берлине. Бюджет ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» в этом году Биденко оценил в 480 млн грн.
«На сегодняшний день потрачено около 60% суммы, остались капитальные расходы. Это связано с тем, что и в «Укринформе», и по платформе в помещениях планируются ремонты. Завершились тендеры, завершились экспертизы, уже сейчас начались траты на это. В «Укринформе» уже идет ремонт. Запущен еще в марте по мультимедийной платформе новый спутник, рассматриваем возможность запуска еще одного спутника на Латинскую Америку, если останутся средства в этом году», – начал Артем Биденко. Глава комитета Виктория Сюмар просила рассказать более конкретно о проделанной работе по развитию иновещателя. Биденко продолжил:
«По "Укринформу" – запущена японская версия (сайта. – Ред.), до конца года будет и польская. Запущены четыре дополнительных корреспондентских пункта – в Страсбург уже поехал человек, планируются также Гаага, Нью-Йорк, Вена. Запущен спутник на Северную Африку и Ближний Восток, еще в начале года. Заключили 47 договоров по кабельным сетям, мы не платим за развитие сети – это работа дирекции по развитию сети вещания. Буквально пару недель назад это была Болгария, второй в стране кабельный оператор, 4 недели назад – Словения. В сумме – почти 70 кабельных операторов мира. Мы присутствуем в кабельных сетях Польши и Грузии на 70%. 60% – Молдова, Болгария, присутствуем в Дании, Словакии, Словении. Конечно, это международные пакеты, в социальные мы входить не можем. Канал UATV вещает в Австралии, и его можно принимать, например, над Уралом в России по спутнику. В следующем году планируем достигнуть края Китая и Латинской Америки».
Биденко отметил, что есть проблема с Турцией и Египтом, поскольку там свои монополисты среди кабельных операторов, и переговоры с ними пока результатов не дали. Та же ситуация с Беларусью (хотя в Украине доступен белорусский государственный «Беларусь-24»). В Германии украинское ТВ присутствует в пакетах небольших региональных кабельных операторов. Но не на национальном уровне, потому что местный регулятор очень жестко регулирует контент. Например, там запрещен онлайн на YouTube.
Виктория Сюмар предложила заострить внимание именно на Германии. Ведь там очень активен канал RussiaToday. А идея иновещания была в том, чтобы давать хоть какую-то альтернативную качественную информацию и бороться с российской пропагандой.
Биденко пояснил, что Германия – это особо проблемная территория.
«Мы есть в Katrina TV, это крупнейший немецкий ОТТ-оператор, на всех смарт-платформах тоже есть. Другое дело, что в кабельные операторы нас не пускает регистратор, так как мы – не субъект немецкого права. Нужно открывать представительство и платить за это деньги, как это делает RussiaToday или LifeNews. Аналогичная ситуация в Израиле, Испании и Италии. Нам озвучивали суммы. Это по каждой стране где-то 300 тыс. евро в год. Таких денег в бюджете нет. Поэтому у нас в приоритете OTT-платформы и те страны, где деньги платить не нужно», – развел руками госсекретарь. Телеканал UATV, добавил Биденко, на 50% вещает по-украински и вырабатывает по 1 часу в сутки контента на крымскотатарском и арабском языках. Бюджет вещателя позволяет закупать программы у других телеканалов и продакшенов.
Защиту национальной безопасности и информационного пространства Украины в МИПе трактуют достаточно широко.
«Это обычная маркетинговая работа, которой должно заниматься государство. Это закупка рекламы внешней и на ТВ, книгоиздательство, закупки прессы и интернета. По каждому направлению мы проводим тендеры, публично и прозрачно. Если говорить о внешней социальной рекламе, то за год выкуплено 350 площадей в городах-миллионниках, плюс Донецкая, Луганская и Херсонская области. Направления такие – популяризация армии и здорового образа жизни, бренд UkraineNow, линии связи с местной властью, информация о проведенных реформах, государственные праздники, безопасность дорожного движения. Если говорить о конкретно нашем министерстве, то для востока мы занимаемся в основном газетами, книгоиздательством, созданием контента», – отчитался Биденко.
Сюмар отмечает, что социальная реклама безопасности дорожного движения не поможет решить задачи информационной безопасности страны. «Может, стоит вкладывать в глушилки или работу в интернете? Не нужна ли коррекция задач?» – спросила глава комитета.
«60–65% рекламы – это вопросы, которые актуальны для воюющей страны – армия, реформы. Но информационное пространство требует системного подхода. Мы не можем концентрироваться только на этих темах, это вызовет у людей депрессию. Им нужно показывать, что существует другая жизнь. Вот есть сейчас проблемный вопрос – Закарпатье и Черновицкая область. Мы провели там кинофестиваль «Молодість», куда привезли и «Киборгов», и «Чужую молитву», но и развлекательное кино тоже было. Мы выбрали 12 городов по Украине, в которых нет кинотеатров. Это стоило 10 млн гривен», – пытался оправдываться Биденко. На книгоиздательство в МИПе потратили 30 млн гривен (из 360 млн гривен).
Но в комитете все равно остались недовольны его ответом. 12 городов – это очень мало, и не совсем понятно, на что именно пошли бюджетные деньги, если кроме социальной рекламы и нескольких мероприятий, результатов нет. Под конец доклада Виктория Сюмар предложила в следующий раз не давать министерству бюджетные средства в целом на информационную безопасность, а конкретно разбить расходы по целям и задачам. По словам нардепа, бюджет в 360 млн гривен МИП достался случайно. «Он вам упал на голову», – сказала глава комитета, похвалив МИП разве только за бренд UkraineNow. Он, по словам депутата, современный.
Напомним, новый бренд Украины Ukraine NOW UA похож на логотип порносайта.
Как сообщала «Телекритика», в следующем году статья «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» будет существенно сокращена – на нее выделено 100 млн грн против 362,5 млн грн в этом году.
Как известно, в этом году дотация из госбюджета для Национальной общественной телерадиокомпании Украины составила 776 млн грн вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. В следующем годуфинансирование НОТУ не будет превышать 1 млрд гривен. НОТУ объединяет два общенациональных телеканала («Перший» и «Культура»), 25 областных телеканалов и три общенациональные радиостанции («Украинское радио», «Проминь» и «Культура»).
Фото: УНИАН