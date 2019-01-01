Министерство информполитики отчиталось об успехах иновещания и защиты информпространства

Биденко отметил, что есть проблема с Турцией и Египтом, поскольку там свои монополисты среди кабельных операторов, и переговоры с ними пока результатов не дали. Та же ситуация с Беларусью (хотя в Украине доступен белорусский государственный «Беларусь-24»). В Германии украинское ТВ присутствует в пакетах небольших региональных кабельных операторов. Но не на национальном уровне, потому что местный регулятор очень жестко регулирует контент. Например, там запрещен онлайн на YouTube.

Виктория Сюмар предложила заострить внимание именно на Германии. Ведь там очень активен канал RussiaToday. А идея иновещания была в том, чтобы давать хоть какую-то альтернативную качественную информацию и бороться с российской пропагандой.

Биденко пояснил, что Германия – это особо проблемная территория.

«Мы есть в Katrina TV, это крупнейший немецкий ОТТ-оператор, на всех смарт-платформах тоже есть. Другое дело, что в кабельные операторы нас не пускает регистратор, так как мы – не субъект немецкого права. Нужно открывать представительство и платить за это деньги, как это делает RussiaToday или LifeNews. Аналогичная ситуация в Израиле, Испании и Италии. Нам озвучивали суммы. Это по каждой стране где-то 300 тыс. евро в год. Таких денег в бюджете нет. Поэтому у нас в приоритете OTT-платформы и те страны, где деньги платить не нужно», – развел руками госсекретарь. Телеканал UATV, добавил Биденко, на 50% вещает по-украински и вырабатывает по 1 часу в сутки контента на крымскотатарском и арабском языках. Бюджет вещателя позволяет закупать программы у других телеканалов и продакшенов.

Защиту национальной безопасности и информационного пространства Украины в МИПе трактуют достаточно широко.

«Это обычная маркетинговая работа, которой должно заниматься государство. Это закупка рекламы внешней и на ТВ, книгоиздательство, закупки прессы и интернета. По каждому направлению мы проводим тендеры, публично и прозрачно. Если говорить о внешней социальной рекламе, то за год выкуплено 350 площадей в городах-миллионниках, плюс Донецкая, Луганская и Херсонская области. Направления такие – популяризация армии и здорового образа жизни, бренд UkraineNow, линии связи с местной властью, информация о проведенных реформах, государственные праздники, безопасность дорожного движения. Если говорить о конкретно нашем министерстве, то для востока мы занимаемся в основном газетами, книгоиздательством, созданием контента», – отчитался Биденко.

Сюмар отмечает, что социальная реклама безопасности дорожного движения не поможет решить задачи информационной безопасности страны. «Может, стоит вкладывать в глушилки или работу в интернете? Не нужна ли коррекция задач?» – спросила глава комитета.

«60–65% рекламы – это вопросы, которые актуальны для воюющей страны – армия, реформы. Но информационное пространство требует системного подхода. Мы не можем концентрироваться только на этих темах, это вызовет у людей депрессию. Им нужно показывать, что существует другая жизнь. Вот есть сейчас проблемный вопрос – Закарпатье и Черновицкая область. Мы провели там кинофестиваль «Молодість», куда привезли и «Киборгов», и «Чужую молитву», но и развлекательное кино тоже было. Мы выбрали 12 городов по Украине, в которых нет кинотеатров. Это стоило 10 млн гривен», – пытался оправдываться Биденко. На книгоиздательство в МИПе потратили 30 млн гривен (из 360 млн гривен).

Но в комитете все равно остались недовольны его ответом. 12 городов – это очень мало, и не совсем понятно, на что именно пошли бюджетные деньги, если кроме социальной рекламы и нескольких мероприятий, результатов нет. Под конец доклада Виктория Сюмар предложила в следующий раз не давать министерству бюджетные средства в целом на информационную безопасность, а конкретно разбить расходы по целям и задачам. По словам нардепа, бюджет в 360 млн гривен МИП достался случайно. «Он вам упал на голову», – сказала глава комитета, похвалив МИП разве только за бренд UkraineNow. Он, по словам депутата, современный.

Напомним, новый бренд Украины Ukraine NOW UA похож на логотип порносайта.

Как сообщала «Телекритика», в следующем году статья «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» будет существенно сокращена – на нее выделено 100 млн грн против 362,5 млн грн в этом году.

Как известно, в этом году дотация из госбюджета для Национальной общественной телерадиокомпании Украины составила 776 млн грн вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. В следующем годуфинансирование НОТУ не будет превышать 1 млрд гривен. НОТУ объединяет два общенациональных телеканала («Перший» и «Культура»), 25 областных телеканалов и три общенациональные радиостанции («Украинское радио», «Проминь» и «Культура»).

Фото: УНИАН