Минимальная площадь – максимум полезного эффекта

На тумбочке телевизор располагается при помощи специальной «ножки» - подставки, поэтому выбирайте модель с учетом параметров и самого экрана, и вспомогательного элемента. Для больших телевизоров подойдут низкие тумбочки, для средних и маленьких – соответствующей высоты.

- Дизайн тумбы не обязан соответствовать стилевой концепции комнаты. Телевизор устанавливают в прихожих, офисах, кабинетах, спальнях и даже на кухнях. Идеальный формат тумбы - минимализм. Цветовое решение – в тон или на контрасте с общей палитрой предметов.

— От качества материалов зависит надежность и безопасность эксплуатации мебели. В вопросах телевизионной тумбочки, это должны быть материалы, не реагирующие на температурные изменения, стойкие к воздействиям ультрафиолета, не передающие ток. Тумбочки из ДСП, натуральной древесины с элементами из стекла и хромированной фурнитурой удобны в эксплуатации. Колесики вместо ножек способствуют быстрому перемещению мебели в пределах локации.

— Угловая тумбочка усиливает рациональность использования и без того грамотно распределенного пространства. Для этой цели покупайте мебель под заказ – согласно индивидуальным параметрам высоты, градуса угла, ширины, глубины тумбы.

— Встроенные полки сделают атрибут более функциональным. В тумбе легко поместятся музыкальный центр, приставка, пульт управления телевизором, сувенирная продукция или книги.

«Умная» квартира продумана до мелочей, даже до таких, как тумбочки, этажерки и пеналы. Заказывайте мебель с доставкой – и экономьте свое время. Дизайнеры позаботятся о качестве производимой продукции, ваша же задача использовать мебель по назначению.