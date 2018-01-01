Минфин согласовал бюджет «Общественного» на 2018 год в полном объеме

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) успешно защитила свой бюджет на следующий год в Министерстве финансов, сообщает пресс-служба канала «UA:Перший».
Презентовали проект бюджета «Общественного» глава Госкомтелерадио Олег Наливайко, директор финансово-экономического департамента ведомства Наталья Бартош, член правления НОТУ, ответственный за экономически финансовое направление, Родион Никоненко и директор планово-экономического департамента компании Ирина Горецкая.
Никоненко напомнил, что бюджет «Общественного» в соответствии с законом об общественном телевидении и радиовещании составляет 0,2% от государственного бюджета. "Поэтому именно на эту предусмотренную законом сумму рассчитан проект бюджета на 2018-й, который нам согласовали на первой защите в Минфине. Реформы «Общественного» сегодня действительно зависят от полноценного финансирования, поэтому согласование бюджета для нас хорошая новость", – отметил он.
Напомним, в июле народные депутаты на заседании Верховной Рады не внесли изменения, касающиеся финансирования общественного вещания, в госбюджет на этот год. Таким образом, недофинансирование в этом году составляет 309,2 млн грн.
Фото: Пресс-служба канала «UA:Перший»
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