Минфин согласовал бюджет «Общественного» на 2018 год

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) успешно защитила свой бюджет на следующий год в Министерстве финансов, сообщает пресс-служба канала «UA:Перший».

Презентовали проект бюджета «Общественного» глава Госкомтелерадио Олег Наливайко, директор финансово-экономического департамента ведомства Наталья Бартош, член правления НОТУ, ответственный за экономически финансовое направление, Родион Никоненко и директор планово-экономического департамента компании Ирина Горецкая.

Никоненко напомнил, что бюджет «Общественного» в соответствии с законом об общественном телевидении и радиовещании составляет 0,2% от государственного бюджета. "Поэтому именно на эту предусмотренную законом сумму рассчитан проект бюджета на 2018-й, который нам согласовали на первой защите в Минфине. Реформы «Общественного» сегодня действительно зависят от полноценного финансирования, поэтому согласование бюджета для нас хорошая новость", – отметил он.

Напомним, в июле народные депутаты на заседании Верховной Рады не внесли изменения, касающиеся финансирования общественного вещания, в госбюджет на этот год. Таким образом, недофинансирование в этом году составляет 309,2 млн грн.

Фото: Пресс-служба канала «UA:Перший»