Миллиардер Хмельницкий запустил издание K.Fund Media

Фонд бизнесмена Василия Хмельницкого K.Fund сегодня запустил ресурс K.Fund Media, который будет рассказывать о мировом опыте в области менеджмента и образования, об исследованиях и открытиях, историях успеха компаний и их лидеров, сообщает MMR.

Кроме того, издание будет предоставлять материалы для самообразования, кейс-стади (техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций) и обзоры книг.

Директором K.Fund Media стал инициатор проекта вице-президент K.Fund Дмитрий Зверев, редакцию возглавила Дарья Кутецкая, ранее управлявшая специализированным изданием ABCnews."Задача K.Fund Media — дать пищу для ума, показать разные варианты решения жизненных и рабочих проблем. Мы будем писать о тенденциях, идеях, открытиях и людях, у которых есть чему научиться", — говорит она.

Фото: Kfund.ua