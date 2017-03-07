Миллениалы тратят на просмотр ТВ 66% свободного времени: Nielsen

Миллениалы (поколение людей, родившихся в конце 80-х — начале 90-х годов) тратят на просмотр программ традиционного телевидения примерно на 27% времени меньше, чем те, кому за 35. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen, сообщает Mediasat.

Согласно отчету Millennials on Millennials, молодежь в возрасте от 18 до 34 тратит на просмотр ТВ-программ в среднем 66% общего времени, проводимого еженедельно перед экраном за просмотром видеоконтента. Для зрителей в возрасте от 35 лет и старше этот показатель равен 89%.

На долю устройств, подключаемых к телевизору (таких, как игровые консоли и потоковые сет-топ-боксы) приходится 23% всего того времени, которое миллениалы проводят за просмотром видео, а на долю ПК – 8%. Для тех, кто старше 35, эти показатели равны 3% и 1% соответственно.

Что касается планшетов и смартфонов, то в этом секторе представители обеих возрастных категорий ведут себя примерно одинаково: миллениалы используют смартфоны на протяжении 2% всего времени, проводимого за просмотром видео, и 1% времени – используют планшеты. Те, кому больше 35, тратят по 1% времени как на просмотр видео на планшетах, так и на просмотр на смартфонах.

"На долю телевизора по-прежнему приходится большая часть времени, которое зритель тратит на просмотр видео, однако другие экраны имеют для миллениалов большее значение", – отмечается в отчете. Кроме того, согласно отчету,миллениалы ценят звезд соцсетей выше, чем звезд спорта, поп-музыки и кино.

Фото: flickr.com / D.Reichardt