Мыкола Вересень уволился с «Радио Вести»

Об этом он сообщил «Телекритике».

"Вчера принял решение о дальнейшей работе на радиостанции - я уже там не работаю".

По его словам, есть много факторов для принятия этого решения. "Есть позиция прекрасного Нацсовета, позиция руководства холдинга, есть непонимание того, кто там вообще будет работать. Есть редакторы, программные директора, они уходят и непонятно что остается".

Также он сказал, что неизвестно, чего хочет руководство. "Хочет ли оно вообще сохранить радио? Есть основания полагать, что хочет, а также есть основания полагать, что не хочет", - сказал ведущий.

О том, где Мыкола Вересень будет работать дальше, он пока не говорит.

Напомним, 23 февраля, регуляторлишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, станция переходит в режим лайт-вещания. 24 февраля коллективу «Радио Вести» была представлена новый директор по производству Юлия Кугитко. А вечером в эфире в прямом эфире программы «Постфактум» со своими слушателями попрощался Дмитрий Тузов. Также о своем уходе сообщили Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко.

