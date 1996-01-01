ТЕЛЕКРИТИКА

Мыкола Вересень теперь на канале «Прямой»

Бизнес

К команде ведущих телеканала «Прямой» присоединился радио- и телеведущий Мыкола Вересень.

На канале он ведет программу «Разом» вместе с Матвеем Ганапольским, Евгением Киселевым, Каролиной Ашион и Светланой Орловской. Первый эфир с ним состоялся вчера, 27 сентября.


"Работаем ежедневно, кроме выходных, – с понедельника по пятницу с 18:00 по 22:00. Вот, собственно говоря, все, что я мог и хотел вам сказать, все сказал. А уже будете вы это смотреть или не будете, меня это не интересует. Это уже ваши проблемы. Кому-то это нравится, кому-то нет, пусть не смотрят", – обратился к зрителям телеведущий.

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Напомним, в августе телеканал NewsOne расторг контракт   с Мыколой Вереснем из-за инцидента, произошедшего в прямом эфире. Конфликт был спровоцирован спором художника Сергея Пояркова и политолога Александра Семченко, отрицающего присутствие российских войск на Донбассе. Именно его пыл пытался остудить Вересень,  вылив на него стакан воды. В ответ Семченко также облил телеведущего водой и нецензурно выругался после того, как Вересень предложил ему покинуть студию.

Фото: Сhytomo.com

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