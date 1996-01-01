Мыкола Вересень теперь на канале «Прямой»





"Работаем ежедневно, кроме выходных, – с понедельника по пятницу с 18:00 по 22:00. Вот, собственно говоря, все, что я мог и хотел вам сказать, все сказал. А уже будете вы это смотреть или не будете, меня это не интересует. Это уже ваши проблемы. Кому-то это нравится, кому-то нет, пусть не смотрят", – обратился к зрителям телеведущий.