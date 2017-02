Мыкола Вересень: С каждой секундой проценты того, что я уйду, растут

Журналист, теле- и радиоведущий Мыкола Вересень, который ведет на «Радио Вести» программу «Шоу Вересня», больше склоняется к тому, чтобы также уйти с радиостанции. Об этом он сообщил во время сегодняшнего эфира.

"Что касается того, что я решил уйти, то, я думаю, что скорее да, чем нет. Еще пока я не могу вам сказать на 100%, но с каждой секундой проценты того, что я уйду, растут", - сказал он, отвечая на вопрос радиослушателя, в середине эфира.

А в конце шоу Вересень включил песню группы Queen - Show Must Go On со словами: "Я с намеком запускаю такую музыку, которая не является музыкой, которую вы регулярно слушали во время программы «Шоу Вересня». Но намек, я надеюсь, все поймут".

Напомним, 23 февраля, регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, станция переходит в режим лайт-вещания. 24 февраля коллективу «Радио Вести» была представлена новый директор по производству Юлия Кугитко. А вечером в эфире в прямом эфире программы «Постфактум» со своими слушателями попрощался Дмитрий Тузов. Также о своем уходе сообщили Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко.

Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии.

Фото: radio.vesti-ukr.com