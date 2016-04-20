Мыкола Вересень: С каждой секундой проценты того, что я уйду, растут

Журналист, теле- и радиоведущий Мыкола Вересень, который ведет на «Радио Вести» программу «Шоу Вересня», больше склоняется к тому, чтобы также уйти с радиостанции. Об этом он сообщил во время сегодняшнего эфира.
"Что касается того, что я решил уйти, то, я думаю, что скорее да, чем нет. Еще пока я не могу вам сказать на 100%, но с каждой секундой проценты того, что я уйду, растут", - сказал он, отвечая на вопрос радиослушателя, в середине эфира.
А в конце шоу Вересень включил песню группы Queen - Show Must Go On со словами: "Я с намеком запускаю такую музыку, которая не является музыкой, которую вы регулярно слушали во время программы «Шоу Вересня». Но намек, я надеюсь, все поймут".
Напомним, 23 февраля, регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, станция переходит в режим лайт-вещания. 24 февраля коллективу «Радио Вести» была представлена новый директор по производству Юлия Кугитко. А вечером в эфире в прямом эфире программы «Постфактум» со своими слушателями попрощался Дмитрий Тузов. Также о своем уходе сообщили Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко.
Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии.
Фото: radio.vesti-ukr.com
Статьи по теме
- Коллектив «Радио Вести» прощается в прямом эфире со своими слушателями
- Суд отменил решение о запрете Нацсовету выносить решение по лицензии «Радио Вести»
- Директором по производству «Радио Вести» стала Юлия Кугитко с UBR
- Нацсовет лишил лицензии «Радио Вести» в Харькове
- «Радио Вести» переходит в режим лайт-вещания
- «Радио Вести» покидают топ-менеджеры
- Еще один суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии «Радио Вести»
- Суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии «Радио Вести»: что дальше?
- Мыкола Вересень раскритиковал решение Нацсовета оштрафовать «Радио Вести»
- Мыкола Вересень: «Во времена темников можно было ничего не делать: телеканалы получали кассеты с вечерними новостями и инструкции»
- Мыкола Вересень - о правдоподобности, продажности и цензуре в журналистике: Mainсream