Николай Княжицкий: «Пусть лучше телеканал принадлежит Порошенко, чем Путину»

Нардеп Николай Княжицкий прокомментировал «Телекритике» наиболее резонансные слухи последнего времени о переделе медийной собственности.
В конце прошлой недели появилась информация, что вы продаете телеканал «Эспрессо». Расскажите подробнее, кто уже заинтересовался, это профильные или непрофильные компании?
Мы в переговорах находились полтора года. И это нормальный процесс – любой товар, который есть на рынке, продается. А после появления информации в «УП» поступило сразу 3 реальных предложения. За исключением одной медиагруппы, в основном это люди, которые медиа раньше не занимались.
Конечно, очень хочется, чтобы канал двигался вперед. Но нельзя не учитывать нюансы. Например, если предлагают больше денег люди, с которыми мы идейно на разных позициях, мы не можем согласиться. Кто-то хочет, чтобы именно их менеджеры возглавили канал, но существует ответственность перед командой... Поэтому надо все взвешивать.
Но вы в любом случае хотите сохранить часть канала за собой?
Нет, это необязательно. К тому же, среди заинтересованных, есть как желающие купить канал полностью, так и его часть.
Но я рассказываю вам про все это пока теоретически: не факт, что продажа будет. Мы еще ничего не подписывали и до больших серьезных шагов, кроме переговоров, дело не дошло.
Важно понимать конкурентную среду. Появляются новые инвесторы на NewsOnе, меняется владелец «112 Украина», «5 канал» и «Канал 24» имеют ресурсы для развития за счет инвестиционных денег. Чтобы конкурировать с ними, «Эспрессо» должна развиваться, а для этого не так и много существует путей: или инвестиции партнеров, или финансирование на иных условиях (например, получение кредитов), или продажа.
Кто, по вашему мнению, сегодня может быть заинтересован в покупке существующих или создании новых СМИ, учитывая ситуацию на рекламном рынке, нехватку доходности?
С одной стороны бесприбыльность, с другой – низкая цена входа на рынок.
Телеканалы могут заинтересовать людей, которые хотят так или иначе влиять на политическую жизнь. Или тех, кто не связан с политикой, но желает отстаивать собственные идеи. В любом случае, идеологическая составляющая в приобретении СМИ существует. Да и говорить, что медиа в целом неприбыльные – неправильно. Например, нишевые СМИ и даже телеканалы часто работают в плюс.
И цена продажи того или иного телеканала зависит от многих факторов: его доступности, ценности бренда, имеющихся контрактов, цифровой лицензии, соглашений с кабельными операторами.
В слухах вокруг дальнейшей судьбы «Тониса» звучали предположения о возможном создании из него «телеканала Авакова». Заинтересован ли «Народный фронт» в приобретении СМИ?
Сегодня в Украине в медиа могут инвестировать крупные финансовые группы. «Народный фронт» – не бизнес-корпорация и поэтому инвестировать не может.
Арсен Аваков – не бедный человек, но он не имеет системного бизнеса в Украине, который бы приносил постоянную прибыль. А канал требует непрерывного финансирования.
Поэтому это фейк, чтобы отвлечь внимание от настоящих покупателей. Я думаю, что люди, которые не хотели поделиться информацией о своих планах, попытались перевести это на других.
«То, что Аваков покупает Тонис – фейк»
По моей информации, нет.
Могут ли люди из власти быть заинтересованы во влиянии на медиа и приобретении канала? Да, конечно. Это даже логично. Но для того, чтобы влиять, президентский холдинг создавать необязательно. Купить медиа могут совсем другие люди, не связанные напрямую, но работающие в интересах АП.
Честно скажу вам – Носиков когда-то и со мной разговаривал. Он – вольнонаемный менеджер. И с ним договориться о контракте может любой, независимо от политической принадлежности. Так что необязательно Носикова связывать именно с Кононенко.
Но такие кардинальные изменения медийного ландшафта, которые мы наблюдаем, рассчитаны именно под выборы?
И да и нет. Когда мы начинали «Эспрессо», планировали нечто похожее на интернет-ТВ. Получали лицензию в Латвии, рассчитывали на получение грантов... Не все сразу просчитывается, политическая жизнь вносит изменения.
«То, что СМИ будут и дальше связаны с политическими процессами и выборами, — безусловно»
Вновь на слуху ситуация вокруг «112 Украина», особенно после последних заявлений Сергея Лещенко. По вашему мнению, может Нацсовет действительно быть причастным к планам «захват канала»?
Во-первых, вопрос в законности лицензии этого канала действительно существует. Конкурс был непрозрачным, и частоты, на которых должны были вещать местные каналы, отдали неизвестным тогда игрокам. И сейчас очевидно, что вещание «112 Украина» грубо нарушает закон.
Поэтому я бы обвинял Нацсовет не в действиях против какого-либо из каналов, а в бездействии в отстаивании закона. Не секрет, что этот канал контролировался людьми, которые сейчас находятся в России, и все, что они делают, контролируется страной агрессором. Поэтому, если меня спросят, кому лучше бы принадлежал тот или иной канал – Путину или Порошенко, я считаю, что лучше пусть принадлежит Порошенко. Хотя, конечно, контроль власти над медиа нигде и никогда не служил демократии.
Возвращаясь к вашей законодательной деятельности: на какой стадии находится ветированный президентом законопроект о государственной поддержке кинематографа? Когда, по вашему прогнозу, его вынесут на рассмотрение парламента?
Он готов. Его доработали, внесли и согласовали с АП все правки, которые президент предлагал. Теперь, по процедуре, президент должен вернуть законопроект в парламент. И все мы очень ждем. Почему он этого не делает, я не знаю.
Какие еще медийные законопроекты в процессе разработки и могут появиться в ближайшее время?
Совместно с Нацсоветом мы работаем над усовершенствованием закона о прозрачности медиасобственности.
На следующей неделе собираемся перерегистрировать законопроект об украинском языке на ТВ: чтобы его было не менее 75% в эфире. Теперь к нему присоединились еще и другие авторы, внесено несколько правок, и мы планируем выносить документ на ближайшую парламентскую сессию.