Николай Княжицкий: «Пусть лучше телеканал принадлежит Порошенко, чем Путину»

В конце прошлой недели появилась информация, что вы продаете телеканал «Эспрессо». Расскажите подробнее, кто уже заинтересовался, это профильные или непрофильные компании?

Мы в переговорах находились полтора года. И это нормальный процесс – любой товар, который есть на рынке, продается. А после появления информации в «УП» поступило сразу 3 реальных предложения. За исключением одной медиагруппы, в основном это люди, которые медиа раньше не занимались.

Конечно, очень хочется, чтобы канал двигался вперед. Но нельзя не учитывать нюансы. Например, если предлагают больше денег люди, с которыми мы идейно на разных позициях, мы не можем согласиться. Кто-то хочет, чтобы именно их менеджеры возглавили канал, но существует ответственность перед командой... Поэтому надо все взвешивать.