ТЕЛЕКРИТИКА

Николай Княжицкий: «Пусть лучше телеканал принадлежит Порошенко, чем Путину»

Бизнес

Нардеп Николай Княжицкий прокомментировал «Телекритике» наиболее резонансные слухи последнего времени о переделе медийной собственности.


По его словам, новый владелец «Тониса» не связан с Аваковым, Носиков – не человек президента, вещание «112 Украина» нарушает закон, а для усиления влияния на СМИ президенту необязательно создавать медийный холдинг.

В конце прошлой недели появилась информация, что вы продаете телеканал «Эспрессо». Расскажите подробнее, кто уже заинтересовался, это профильные или непрофильные компании?

Мы в переговорах находились полтора года. И это нормальный процесс – любой товар, который есть на рынке, продается. А после появления информации в «УП» поступило сразу 3 реальных предложения. За исключением одной медиагруппы, в основном это люди, которые медиа раньше не занимались.

Конечно, очень хочется, чтобы канал двигался вперед. Но нельзя не учитывать нюансы. Например, если предлагают больше денег люди, с которыми мы идейно на разных позициях, мы не можем согласиться. Кто-то хочет, чтобы именно их менеджеры возглавили канал, но существует ответственность перед командой... Поэтому надо все взвешивать.

Но вы в любом случае хотите сохранить часть канала за собой?

Нет, это необязательно. К тому же, среди заинтересованных, есть как желающие купить канал полностью, так и его часть.

Но я рассказываю вам про все это пока теоретически: не факт, что продажа будет. Мы еще ничего не подписывали и до больших серьезных шагов, кроме переговоров, дело не дошло.

Если не удастся привлечь покупателей, как будет развиваться канал? Какие сценарии существуют?

Важно понимать конкурентную среду. Появляются новые инвесторы на NewsOnе, меняется владелец «112 Украина», «5 канал» и «Канал 24» имеют ресурсы для развития за счет инвестиционных денег. Чтобы конкурировать с ними, «Эспрессо» должна развиваться, а для этого не так и много существует путей: или инвестиции партнеров, или финансирование на иных условиях (например, получение кредитов), или продажа.

Фото: Facebok Николая Княжицкого

Кто, по вашему мнению, сегодня может быть заинтересован в покупке существующих или создании новых СМИ, учитывая ситуацию на рекламном рынке, нехватку доходности?

С одной стороны бесприбыльность, с другой – низкая цена входа на рынок.

Телеканалы могут заинтересовать людей, которые хотят так или иначе влиять на политическую жизнь. Или тех, кто не связан с политикой, но желает отстаивать собственные идеи. В любом случае, идеологическая составляющая в приобретении СМИ существует. Да и говорить, что медиа в целом неприбыльные – неправильно. Например, нишевые СМИ и даже телеканалы часто работают в плюс.

И цена продажи того или иного телеканала зависит от многих факторов: его доступности, ценности бренда, имеющихся контрактов, цифровой лицензии, соглашений с кабельными операторами.

В слухах вокруг дальнейшей судьбы «Тониса» звучали предположения о возможном создании из него «телеканала Авакова». Заинтересован ли «Народный фронт» в приобретении СМИ?

Сегодня в Украине в медиа могут инвестировать крупные финансовые группы. «Народный фронт» – не бизнес-корпорация и поэтому инвестировать не может.

Арсен Аваков – не бедный человек, но он не имеет системного бизнеса в Украине, который бы приносил постоянную прибыль. А канал требует непрерывного финансирования.

Поэтому это фейк, чтобы отвлечь внимание от настоящих покупателей. Я думаю, что люди, которые не хотели поделиться информацией о своих планах, попытались перевести это на других.

«То, что Аваков покупает Тонис – фейк»

И кто же эти люди? Потенциальные владельцы NewsOne и «Тонис» связаны между собой?

По моей информации, нет.

А версия об интересе президентских кругов…

Могут ли люди из власти быть заинтересованы во влиянии на медиа и приобретении канала? Да, конечно. Это даже логично. Но для того, чтобы влиять, президентский холдинг создавать необязательно. Купить медиа могут совсем другие люди, не связанные напрямую, но работающие в интересах АП.

Дмитрия Носикова, который пришел на NewsOne, считают человеком нардепа от БПП Игоря Кононенко, следовательно...

Честно скажу вам – Носиков когда-то и со мной разговаривал. Он – вольнонаемный менеджер. И с ним договориться о контракте может любой, независимо от политической принадлежности. Так что необязательно Носикова связывать именно с Кононенко.

Но такие кардинальные изменения медийного ландшафта, которые мы наблюдаем, рассчитаны именно под выборы?

И да и нет. Когда мы начинали «Эспрессо», планировали нечто похожее на интернет-ТВ. Получали лицензию в Латвии, рассчитывали на получение грантов... Не все сразу просчитывается, политическая жизнь вносит изменения.

«То, что СМИ будут и дальше связаны с политическими процессами и выборами, — безусловно»

Медийный ландшафт меняется постоянно, как постоянно меняются и политические игроки – кто-то приближается к власти, кто-то отдаляется. Но то, что СМИ будут и дальше связаны с политическими процессами и выборами, – безусловно. Хотя мне хотелось бы создавать медиа, которое зависит от зрителей, рекламодателей и рынка. Надеюсь, что эта нерыночно-пропагандистская ситуация в Украине изменится.

Вновь на слуху ситуация вокруг «112 Украина», особенно после последних заявлений Сергея Лещенко. По вашему мнению, может Нацсовет действительно быть причастным к планам «захват канала»?

Во-первых, вопрос в законности лицензии этого канала действительно существует. Конкурс был непрозрачным, и частоты, на которых должны были вещать местные каналы, отдали неизвестным тогда игрокам. И сейчас очевидно, что вещание «112 Украина» грубо нарушает закон.

Поэтому я бы обвинял Нацсовет не в действиях против какого-либо из каналов, а в бездействии в отстаивании закона. Не секрет, что этот канал контролировался людьми, которые сейчас находятся в России, и все, что они делают, контролируется страной агрессором. Поэтому, если меня спросят, кому лучше бы принадлежал тот или иной канал – Путину или Порошенко, я считаю, что лучше пусть принадлежит Порошенко. Хотя, конечно, контроль власти над медиа нигде и никогда не служил демократии.

Возвращаясь к вашей законодательной деятельности: на какой стадии находится ветированный президентом законопроект о государственной поддержке кинематографа? Когда, по вашему прогнозу, его вынесут на рассмотрение парламента?

Он готов. Его доработали, внесли и согласовали с АП все правки, которые президент предлагал. Теперь, по процедуре, президент должен вернуть законопроект в парламент. И все мы очень ждем. Почему он этого не делает, я не знаю.

Какие еще медийные законопроекты в процессе разработки и могут появиться в ближайшее время?

Совместно с Нацсоветом мы работаем над усовершенствованием закона о прозрачности медиасобственности.

На следующей неделе собираемся перерегистрировать законопроект об украинском языке на ТВ: чтобы его было не менее 75% в эфире. Теперь к нему присоединились еще и другие авторы, внесено несколько правок, и мы планируем выносить документ на ближайшую парламентскую сессию.