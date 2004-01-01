Михаил Саакашвили стал ведущим на телеканале ZIK

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на днях был записан первый выпуск программы, которая будет выходить в эфир еженедельно.

"Главное событие сегодня – частичный прорыв информационной блокады. Мы записали на ZIK первую программу «Другой Украины», и она получилась очень острой. Еженедельно в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, которой ее не показывает больше ни один канал", – написал он.

Саакашвили руководил Одесской областью с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. Свою отставку он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают править коррупционеры. Он также девять лет (с 2004 по 2013) был президентом Грузии.

В январе генеральным продюсером канала ZIK стал Гайгысыз Гелдиев. В феврале креативным продюсером канала была назначена телеведущая, журналист Наталья Влащенко, в марте Департамент журналистских расследований ZIK возглавила бывший директор Media Development Foundation, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко.