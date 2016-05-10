ТЕЛЕКРИТИКА

Михаил Прохоров вслед за РБК продал и «Сноб»

Бизнес

Российская группа «Онэксим» бизнесмена Михаила Прохорова продала последний актив в медиабизнесе в РФ – издание «Сноб». Его новым владельцем стала гендиректор проекта Марина Геворкян, сообщается на сайте издания.

Она стала учредителем ООО «Сноб Медиа», которое управляет журналом «Сноб» и сайтом snob.ru, 18 сентября. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

"Я уверена, что в статусе независимого медиаактива «Сноб» укрепит лидерские позиции, что обеспечит развитие отношений с давними коммерческими партнерами и привлечет новых", – отметила Геворкян.

Бизнес

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По словам гендиректора «Онэксима» Дмитрия Разумова, решение продать свой последний медиаактив компания приняла в рамках реализации новой инвестиционной стратегии. "Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда, который нам удалось сделать лидером в своем сегменте рынка. Именно таким инвестором является Марина Геворкян", – добавил он.

Напомним, проект «Сноб» запущен в 2008 году основателем издательского дома «Коммерсантъ» Владимиром Яковлевым.Геворкян работает в издании с 2009 года, пост генерального директора проекта она заняла в 2012-м.

В июле 2016 года российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Михаил Прохоров продает все российские активы – медиахолдинг РБК и издание «Сноб». Такое решение бизнесмен, по их информации, окончательно принял после обысков в «Онэксиме».

В июне 2017-го группа закрыла сделку по продаже контрольного пакета РБК группе ЕСН российского бизнесмена, совладельца «Комсомольской правды» Григория Березкина.

Фото: Wikimedia.org / A.Savin

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