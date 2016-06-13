Microsoft создала приложение для ввода текста глазами по принципу T9

Исследователи из Microsoft Research реализовали удобный и недорогой метод ввода текста взглядом, сообщает Cossa.

Специальное оборудование, позволяющее парализованным пациентам «печатать глазами», существовало и раньше. Обычно оно работает так: сидящий перед камерой пользователь сначала переводит взгляд в сторону одной из нескольких групп букв, а вторым движением глаз выбирает конкретную букву в группе, затем повторяет это с каждой следующей буквой. Для отслеживания направления взгляда в таких системах используются инфракрасные датчики, которые плохо работают при свете, а стоимость всего комплекта может составлять $5-10 тыс.

А программа Eye-gaze, которую разработала Microsoft Research, работает на обычном смартфоне и следит за глазами через его камеру. Из дополнительного оборудования понадобится лишь картинка с буквами.Отказ от инфракрасных датчиков также означает, что Eye-gaze можно использовать при ярком солнечном свете.

Программа сканирует и захватывает изображение глаз с помощью технологии распознавания изображений Microsoft, после чего соотносит каждое движение глаз с соответствующими командами.

Всего в Eye-gaze четыре группы букв, и пользователю достаточно выбирать лишь группу, но не букву в ней. Для удаления введенной буквы нужно моргнуть левым глазом, а для подтверждения слова - правым. Ассистент, держащий в руках телефон с Eye-gaze, видит список подсказок и может помогать вводить слова, выбирая подходящие по контексту варианты.

Такой метод,в частности, заметно ускоряет и упрощает коммуникацию людям с ограниченными двигательными возможностями. В среднем на печать предложения при помощи Eye-gaze уходит примерно полторы минуты.

Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns