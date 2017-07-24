Microsoft сохранит Paint в магазине приложений Windows

Компания Microsoft заверила пользователей, что графический редактор Paint не прекратит существование, а всего лишь будет перенесен в магазин приложений Windows Store. Об этом компания сообщила в своем блоге, чтобы «устранить путаницу», возникшую после появления списка изменений в обновлении Fall Creators Update для системы Windows 10.

Скачать приложение можно будет бесплатно.

Также в Microsoft уточнили, что приложение Paint 3D, предназначенное для работы с объемными изображениями, продолжит обновляться и получать новые функции. Так, оно получит часть функций редактора Paint, например редактирование фото, инструменты для линий и кривых, создание 2D-изображений.

Напомним, ранее Microsoft опубликовала список изменений в обновлении Fall Creators Update для Windows 10, которое выйдет осенью. В нем Paint было обозначено как устаревшее приложение. Это значит, что Microsoft прекратила его активную разработку и сможет удалить в будущих версиях Windows. Это вызвало бурное обсуждение в интернете.

Фото: Wikimedia.org / Johannes Hemmerlein