ТЕЛЕКРИТИКА

Microsoft сохранит Paint в магазине приложений Windows

Бизнес

Компания Microsoft заверила пользователей, что графический редактор Paint не прекратит существование, а всего лишь будет перенесен в магазин приложений Windows Store. Об этом компания сообщила в своем блоге, чтобы «устранить путаницу», возникшую после появления списка изменений в обновлении Fall Creators Update для системы Windows 10.

Скачать приложение можно будет бесплатно.

Также в Microsoft уточнили, что приложение Paint 3D, предназначенное для работы с объемными изображениями, продолжит обновляться и получать новые функции. Так, оно получит часть функций редактора Paint, например редактирование фото, инструменты для линий и кривых, создание 2D-изображений.

Напомним, ранее Microsoft опубликовала список изменений в обновлении Fall Creators Update для Windows 10, которое выйдет осенью. В нем Paint было обозначено как устаревшее приложение. Это значит, что Microsoft прекратила его активную разработку и сможет удалить в будущих версиях Windows. Это вызвало бурное обсуждение в интернете.

Фото: Wikimedia.org / Johannes Hemmerlein

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Литвиненко, Вольнова, Сумская: кто еще будет работать на «Прямом»

Бизнес

СТБ объявил даты своих премьер в новом сезоне

Популярное на Телекритике



Дуся

Дуся Катасонова: «Зачем Украине и украинской журналистике Роман Скрыпин?»

Культура

Зачем смотреть новый фильм Кристофера Нолана

Бизнес

Телеканал «Тонис» меняет название на «Прямой»

Бизнес

Анатолий Анатолич уходит с канала «1+1»