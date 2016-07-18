Компания Microsoft прекратит поддержку графического редактора Paint после 32 лет его работы. Как сообщает vc.ru, это следует из списка изменений в обновлении Fall Creators Update для системы Windows 10.

Приложение Paint отмечено в списке как «устаревшее» (deprecated). Это значит, что Microsoft прекратила его активную разработку и сможет удалить в будущих версиях Windows. Точную дату выхода Fall Creators Update в компании не называют, говоря лишь, что это произойдет осенью.

Кроме того, к устаревшим компания отнесла функцию создания резервной копии системы System Image Backup (SIB) Solution, посоветовав использовать решения сторонних разработчиков, программу для работы с электронной почтой Outlook Express и приложение для работы с текстовыми файлами Reader app (последнее будет интегрировано в браузер Edge).

Напомним, впервые приложение Paint было выпущено в 1985 году вместе с первой версией Windows 1.0. Весной 2017 года Microsoft представила обновление Windows 10 Fall Creators Update, в состав которого вошла обновленная программа Paint 3D с поддержкой работы с 3D-объектами.