МГУ запустила единую новостную платформу для «Сегодня» и канала «Украина»

С сегодняшнего дня, 14 февраля, «Медиа Группа Украина» запускает единую масштабную новостную платформу под названием «Сегодня», которая объединит телевидение, печатную прессу и диджитал, сообщает пресс-служба холдинга.

"В результате синергии и активного взаимодействия между информационным вещанием телеканала «Украина», сайтом «Сегодня.ua» и газетой «Сегодня» будет осуществляться максимальное информирование аудитории 24 часа в сутки, 7 дней в неделю под единым брендом - «Сегодня»", - говорят в компании.

По словам директора «Медиа Группы Украина» Евгения Лященко, создание мультиплатформенного новостного бренда «Сегодня» - это этапные изменения, к которым холдинг давно готовился. "Наша задача – донести зрителям и читателям необходимую им информацию оперативно и по удобному каналу, отвечая при этом за ее качество", - добавляет он.

Как отмечает, в свою очередь, генеральный продюсер информационного вещания МГУ Алексей Мустафин, когда-то незыблемые границы между медиа уже начали стираться: в современном мире потребитель хочет получать информацию во всех формах - ему нужны и тексты, и фото, и видео, и графика, и использовать все медиаканалы одновременно. "Новостной бренд «Сегодня» уже давно коммуницирует со своей аудиторией не только через газету и сайт, но и через другие каналы: соцсети, YouTube. Теперь к ним добавится и телевидение", - уточняет он.

Так, уже сегодня зрители канала «Украина» увидят информационную программу «Сегодня» (ранее она называлась «События»). Для нее создана многофункциональная студия, которая позволит осуществлять включения одновременно с нескольких площадок.

Напомним, Алексей Мустафин пришел в медиахолдинг в декабре 2016 года. Он отвечает за координацию, взаимодействие и развитие новостных служб СМИ, входящих в МГУ.

Фото: пресс-служба «Медиа Группы Украина»