МФЖ проводит в Киеве семинар о цифровых медиа и экономике

На площадке НСЖУ 22 и 23 октября Международная федерация журналистов (МФЖ) проводит семинар, на котором обсуждается цифровая экономика и ее влияние на работу цифровых СМИ.
Помощник генерального секретаря МФЖ Оливер Мани-Керл огласил результаты исследования, проведенного организацией, и отметил, что профессия традиционного журналиста стареет и кардинально трансформируется.
«Молодежь часто соглашается работать неофициально, как фрилансеры, часто без заключения трудовых соглашений. Кроме того, за последние годы произошло значительное сокращение сектора печатных СМИ, а следовательно, около трети журналистов потеряли рабочие места. И эта статистика актуальна даже для всемирно известных изданий, – отметил господин Оливер. – Так, перед нами встает вопрос: как помочь журналистским союзам справиться с этими вызовами?»
Выходом может стать цифровая журналистика, ведь многие печатные СМИ уже частично перешли в интернет.
«Вместе с тем, что мы знаем о рабочих местах в цифровых СМИ? Они низко оплачиваемые, а права работников практически не защищены. Ранее в газете журналист писал одну статью в день, сейчас для интернет-СМИ нужно готовить не менее 10–12 статей. Такой темп существенно сказывается на качестве контента, а сами журналисты находятся в постоянном стрессе», – добавил Мани-Керл.
Характеризуя медиаландшафт в Украине, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко констатировал, что большое влияние на СМИ оказывают экономическая ситуация в стране и война на Донбассе.
«Видимо, в Украине экономический кризис глубже, чем в остальных странах Восточной Европы, отметил Томиленко. – Сказывается также медиареформа государственных СМИ: около 600 коммунальных изданий сегодня получают статус независимости, но нынешний бедный читатель и бедный рекламодатель не могут выступать гарантами устойчивого существования этих газет. Очень сворачивается печатное медиапространство из-за агрессивной политики национального почтового оператора. Также немало украинских телеканалов являются убыточными, а на рынке держатся благодаря политическим дотациям. Поэтому наш ландшафт определяется не экономикой и рынком, а политикой. При этом жертвами становятся редакционная независимость и объективность СМИ».
Шеф-редактор издания «Телекритика» Мария Хрущак на семинаре представила трансформацию своего медиа в соответствии с современными вызовами.
«В Украине нужно всегда быть в тонусе, иначе вы быстро выпадете из рынка, – рассказала Мария. – Наше издание оставалось неприбыльным и постоянно находилось на дотациях. Поэтому встал вопрос: либо закрываться, либо разработать новый механизм работы».
В ходе семинара Независимый медиа-профсоюз представил собственное исследование, которое провел среди коллег, работающих в цифровых СМИ. Результаты опроса достаточно красноречивы, отмечает представитель НМПУ Сергей Штурхецкий.
«Мы обратились к 300 представителям цифровых СМИ, однако откликнулись только 32, – рассказывает Штурхецкий. – Большинство опрошенных отмечают, что прибыль цифрового СМИ не превышает 10–20 тысяч гривен, соответственно о развитии в СМИ качественного контента не может быть и речи. Также около 80 процентов опрошенных не имеют производственной страховки в случае возникновения непредвиденных ситуаций и других рисков. Журналисты даже не задумываются над такими вопросами, ведь имея низкий уровень доходов, не могут позаботиться о безопасности».
Представитель НМПУ, главный редактор сайта «Город 5692» Сергей Гузь отмечает, что очень мало цифровых изданий в Украине так взвешенно и продуманно подходят к своей работе, как коллеги из «Телекритики».
«Опыт показывает, что большинство электронных СМИ работают анонимно, не объявляя фамилии авторов. Часто такие медиа финансируются политиками, а потому редко придерживаются журналистских стандартов, – убежден Сергей Гузь. – Открытым остается вопрос авторских прав: оригинальные новости, которые подготовило одно СМИ, через пять минут украдены другим электронным изданием без ссылки и указания на авторство. Поэтому часто редакции принимают решение не вкладывать средства в качественный контент, принимая на работу малоопытных молодых журналистов или студентов, которые готовы работать за низкую заработную плату. Соответственно, профессиональные, опытные журналисты остаются без работы».