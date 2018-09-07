МФЖ проводит в Киеве семинар о цифровых медиа и экономике

Помощник генерального секретаря МФЖ Оливер Мани-Керл огласил результаты исследования, проведенного организацией, и отметил, что профессия традиционного журналиста стареет и кардинально трансформируется.

«Молодежь часто соглашается работать неофициально, как фрилансеры, часто без заключения трудовых соглашений. Кроме того, за последние годы произошло значительное сокращение сектора печатных СМИ, а следовательно, около трети журналистов потеряли рабочие места. И эта статистика актуальна даже для всемирно известных изданий, – отметил господин Оливер. – Так, перед нами встает вопрос: как помочь журналистским союзам справиться с этими вызовами?»

Выходом может стать цифровая журналистика, ведь многие печатные СМИ уже частично перешли в интернет.

«Вместе с тем, что мы знаем о рабочих местах в цифровых СМИ? Они низко оплачиваемые, а права работников практически не защищены. Ранее в газете журналист писал одну статью в день, сейчас для интернет-СМИ нужно готовить не менее 10–12 статей. Такой темп существенно сказывается на качестве контента, а сами журналисты находятся в постоянном стрессе», – добавил Мани-Керл.