Местные телеканалы без цифровых лицензий смогут создать локальные мультиплексы

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хочет решить проблему местных аналоговых телеканалов, у которых нет цифровых лицензий, путем выдачи лицензий на многоканальное цифровое вещание. Фактически местные телеканалы смогут создать локальный мультиплекс, после чего – получить цифровые лицензии на вещание в нем. Такие телеканалы обязаны договориться между собой, кто выступит многоканальным цифровым вещателем, и выбрать оператора телекоммуникаций такой сети.

Об этом сообщил член Нацсовета Александр Ильяшенко 15 ноября на круглом столе, организованном Независимой ассоциацией телерадиовещателей (НАМ), которая объединяет ряд региональных телеканалов. Государственный центр радиочастот (УГЦР), представитель которого также присутствовал на круглом столе, согласился просчитать цифровые частоты под локальное многоканальное вещание.

Выдача телеканалам в регионах лицензий на многоканальное вещание решит проблему с лицензированием местных нецифровых вещателей с аналоговой лицензией, которые после отключение эфирного аналогового телевидения фактически потеряли возможность вещать в своем регионе. Сегодня в сети «Зеонбуда» на региональное вещание выделено по 4 места в каждой области. Вещателям в регионах нужно через Нацсовет сделать заказ заключений о просчете частот. Кто из местных телеканалов получит лицензию на многоканальное вещание, будет решать Нацсовет через конкурс.

«У нас будет конкурс на получение лицензии на многоканальное вещание, телеканалы получат также лицензии на цифровое вещание. Оператором коммуникаций многоканальной цифровой сети будет либо Концерн РРТ, либо другие компании. Если передатчик будет размещаться на опоре КРРТ, мы будем настаивать на том, чтобы это был Концерн РРТ. Но здесь нужно, чтобы стороны устраивали условия соглашения на обслуживание. Если такая договоренность не будет достигнута, мы не можем насильно заставить сотрудничать. Если передатчик будет размещаться на вышке, которая не принадлежит КРРТ, оператором может стать, как мы это видим, например, собственник этой вышки, если он занимается этой деятельностью. Или кто-то из вещателей – если это один телеканал, то он может быть и оператором, и вещателем. Если это несколько вещателей, один из них может быть оператором, остальные – только вещателями», – разъясняет Александр Ильяшенко.

Изначально местным вещателям нужно заказать просчет частот в своем регионе под многоканальное вещание. Желательно, чтобы заявления на просчет частот подавали все местные телекомпании – вне зависимости от того, планируют ли они получать только цифровую лицензию или лицензию на многоканальное вещание. «Если это будет одна-две компании, будет передатчик с одной модуляцией, расчеты УГЦР будут делаться на эту модуляцию. Если больше трех вещателей – будет уже другая модуляция. Перед тем как мы будем объявлять конкурс, нам нужно четко понять, сколько компаний подалось. Может ли подать заявление телекомпания, которая не имеет аналоговой лицензии? Да, может. Но мы будем рассматривать такие заявление только после того, как рассмотрим заявление от тех компаний, которые имеют лицензию на аналоговое вещание в области», – продолжает Ильяшенко. Перед тем как подавать заявление Нацсовету, он просит местные телеканалы просчитать затраты – регулятор готов помогать только тем местным каналам, которые готовы их потянуть.

УГЦР будет просчитывать частоты под многоканальное вещание мощностью по 10 Вт при модуляции QPSK. «Модуляция QPSK – самая помехоустойчивая, которая существует в стандарте DVB-T и DVB-T2. Для сравнения – в общенациональной цифре модуляция 256 QAM», – сообщает Евгений Мирзаков. При антенне 8 децибел, высоте подвеса 40 метров (+/- 5 метров), сигнал позволит покрыть районный центр и прилегающие районы в радиусе до 13 км. Между QPSK и 256 QAM разница в мощности составляет в 10 раз, уверяет он. В УГЦР видят проблему с просчетом частот только в приграничных с Европой, а также в «приморских» регионах – высокие мощности могут не пройти соглашение.

Член Нацсовета Олег Черныш уверяет, что модуляцию QPSK не стоит применять для регионов, где есть, к примеру, 4 аналоговых телеканала без цифровых лицензий (в Днепре). Здесь будет актуальна модуляция 64 QAM, считает чиновник. Мощная модуляция уменьшает количество мест в мультиплексе.

Лицензии на многоканальное цифровое вещание на сегодняшний день имеют только две компании в Украине – «Экспресс-информ»(принадлежит Петру Порошенко) и «Эра продакшн»(собственник – нардеп от «Воли народа» Андрей Деркач). Они вещают в Киеве на 43 ТВК и 41 ТВК, соответственно, емкость сетей каждой – по 10 телеканалов. Оператором телекоммуникаций у них выступает Концерн РРТ, мощность передатчиков составляет 1,2 кВт. Обе компании ретранслируют вещателей, у которых нет цифровых лицензий. Как регулятор планирует заставить эти телеканалы получить цифровые лицензии, неизвестно. Смену каналов для ретрансляции Нацсовет регулировал переоформлением лицензии.

По подсчетам НАМ, проблемы с неполучением лицензий на цифровое вещание есть у местных аналоговых телеканалов 11 областей Украины. В остальных регионах местные телеканалы «поместились» в региональную цифру «Зеонбуда». На нее отведено по 4 места в каждой области, одно из которых занял телеканал «112 Украина». Лицензии на региональное цифровое вещание у последнего истекли 19 сентября. Нацсовет до сих пор не рассмотрел вопрос о продлении цифровой лицензии этого канала. Ранее НАМ призывала регулятор не продлевать лицензию телеканалу и оперативно объявить конкурс на освободившееся место в цифре каждой области. В последнее время НАМ потеряла интерес к вещателю.

Без цифровых лицензий остались местные аналоговые телеканалы в Днепре, Харькове, Черновцах и других областных городах Украины.

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