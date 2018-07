Мертвый киносезон: бокс-офис США за прошлый уик-энд

Сиквел фильма-мюзикла Mamma Mia!, основанного на композициях легендарной шведской группы ABBA, стартовал в прокате США неделю назад и заработал $34 млн за уик-энд. Прошедшие выходные позволили ленте заработать еще $15 млн.

Как известно, Here We Go Again! является одновременно и сиквелом, и приквелом ленты 2008 года, поскольку история рассказывает о прошлом и настоящем главных героев. Ключевые роли в фильме исполнили Лили Джеймс, Мэрил Стрип, Аманда Сэйфрид и Колин Ферт, а в роли продюсеров новой картины выступили сами участники группы ABBA.