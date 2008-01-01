Мертвый киносезон: бокс-офис США за прошлый уик-энд

Интерес к походам в кино у американцев падает – об этом свидетельствуют показатели бокс-офисов всех предыдущих выходных, и прошлый уик-энд не стал исключением. Шанс заработать более-менее приличные деньги есть разве что у продолжений очень раскрученных историй либо у фильмов, в которых играют неувядающие кинолегенды.
Сиквел фильма-мюзикла Mamma Mia!, основанного на композициях легендарной шведской группы ABBA, стартовал в прокате США неделю назад и заработал $34 млн за уик-энд. Прошедшие выходные позволили ленте заработать еще $15 млн.
Как известно, Here We Go Again! является одновременно и сиквелом, и приквелом ленты 2008 года, поскольку история рассказывает о прошлом и настоящем главных героев. Ключевые роли в фильме исполнили Лили Джеймс, Мэрил Стрип, Аманда Сэйфрид и Колин Ферт, а в роли продюсеров новой картины выступили сами участники группы ABBA.
В США премьера боевика состоялась на позапрошлых выходных (20-23 июля). В домашнем прокате лента стала рекордсменом уик-энда, заработав $35 млн. Однако в конце прошлой недели картина смогла собрать всего $14 млн, что, впрочем, естественно, ведь интерес аудитории к «непремьерным» лентам падает с каждой неделей.
Напомним, лента является сиквелом «Великого уравнителя» 2014 года. В центре сюжета вновь оказывается бывший спецназовец Роберт Маккола, который вынужден променять размеренную жизнь пенсионера на борьбу с преступниками.
Стартовав со сборами в $23 млн в первый уик-энд и заняв 3-ю строчку в рейтинге бокс-офисов прошлой недели, за вторые выходные «Монстры» заработали чуть больше $12 млн.
Комичный персонаж Дракула влюбляется в капитаншу роскошного лайнера, на котором он и компания его друзей-монстров отправилась в круиз. Однако капитан корабля Эрика – не такая уж простушка, она владеет информацией, которая заставляет монстров изрядно понервничать.
Тот случай, когда «отбить» бюджет картины удалось за первый уик-энд. Лента «Юные титаны, вперед!» заработала за первые выходные $10 млн – ровно столько же, сколько создатели анимационного фильма потратили на проект.
История рассказывает о лидере Юных титанов и, по совместительству, напарнике Бэтмена, который вместе с командой отправляется в Голливуд. Их цель – сняться в супергеройском фильме. Но у героев, как водится, появляется антагонист, который пытается помешать их планам.
Четвертая неделя в прокате принесла фильму $8 млн, таким образом за все время в прокате марвеловская лента заработала $183 млн.
Человек-муравей по имени Скотт Лэнг ввязался в очередную авантюру. В опасной миссии героя сопровождает его новая напарница Оса.
Режиссером картины вновь выступил Пейтон Рид («Всегда говори "да"»). Еще в 2015 году Рид заявлял, что влюбился в персонажа Человека-паука и был бы не прочь снять сиквел или приквел ленты. Тогда же Майкл Дуглас выразил желание, чтобы его жена Кэтрин Зета-Джонс («Чикаго») сыграла Осу, но в итоге роль досталась Эванджелин Лилли («Остаться в живых»).
Лента в прокате США уже седьмую неделю. За прошедшие выходные история семьи с суперспособностями заработала $7 млн. В общей сложности картина собрала $999 млн (из них в домашнем прокате – $572 млн).
Анимационный фильм с полюбившимися зрителю героями стал одной из самых коммерчески успешных лент за всю историю. Во второй части фильма ведущая роль досталась матери семейства – Миссис Исключительности. В свете последних событий в Голливуде нас это совсем не удивляет.
Вторая часть «Мира Юрского периода» не впечатлила американскую публику так, как первая (общие сборы в США – $397 млн). За седьмой уик-энд в американском прокате фильм собрал $7 млн. Тем не менее, показатели кассовых сборов в мире более впечатляющие – $1,2 млрд, и, вполне вероятно, лента еще догонит свою предшественницу, собравшую $1,6 млрд.
В «Мире Юрского периода 2» рассказана история о группе исследователей, приехавших на остров Нублар, кишащий динозаврами. Ученым предстоит спасти животных от недобросовестных корпораций США.
Дуэйн Джонсон уже не тот. Касса в $5 млн – и это всего лишь третья неделя в прокате! Тот случай, когда даже звание самого сексуального мужчины на планете по версии People не помогло собрать заветные доллары.Тем не менее показатели в мировом прокате ($256 млн) позволили ленте оправдать бюджет в $125 млн.
В центре сюжета – герой Джонсона, агент ФБР, который пытается спасти свою семью из горящего высокотехнологичного небоскреба.
Психологический триллер об «утопическом» американском правительстве (режиссера Джеймса Демонако) в прокате уже 4 недели, за прошлые выходные лента собрала всего $2 млн. Общие кассовые сборы фильма в США составляют $65 млн.
Сюжет ленты повествует о полицейском государстве, которое, используя 28-ю поправку конституции, создало специальную ночь возмездия, или «Судную ночь». В это время можно всячески преступать закон и даже убивать. Но не всем людям такое «расслабление» по душе и вскоре в государстве появляются первые несогласные.