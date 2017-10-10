Megogo запустил каналы Playboy TV, о боксе и музыкальный

С октября на платформе Megogo начали вещание три новых телеканала – Playboy TV, «Спорт 1 Baltic» и Ethno Channel HD, сообщается на сайте видеосервиса.
Playboy TV, ставший третьим эротическим каналом в пакетах Megogo, будет доступен, согласно временному ограничению, после полуночи, то есть с 00:00 до 4:00.
Канал бокса «Спорт 1 Baltic» стал 13-м спортивным каналом платформы. "Его контент – это 24 часа в сутки бокс, бокс, бокс. Боксерские поединки различного уровня, квалификаций, боев за титулы WBC, IBF, IBC, WBA, WBU и многое другое, что по нраву фанатам боевых видов спорта", – уточняют в компании.
Музыкальная линейка видеосервиса состоит из 18 каналов. Контент телеканал Ethno Channel HD – это этническая музыка народов мира.
Напомним, сейчас на Megogo можно смотреть более 170 каналов.
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