Megogo запустил каналы Playboy TV, о боксе и музыкальный

С октября на платформе Megogo начали вещание три новых телеканала – Playboy TV, «Спорт 1 Baltic» и Ethno Channel HD, сообщается на сайте видеосервиса.

Playboy TV, ставший третьим эротическим каналом в пакетах Megogo, будет доступен, согласно временному ограничению, после полуночи, то есть с 00:00 до 4:00.

Канал бокса «Спорт 1 Baltic» стал 13-м спортивным каналом платформы. "Его контент – это 24 часа в сутки бокс, бокс, бокс. Боксерские поединки различного уровня, квалификаций, боев за титулы WBC, IBF, IBC, WBA, WBU и многое другое, что по нраву фанатам боевых видов спорта", – уточняют в компании.

Музыкальная линейка видеосервиса состоит из 18 каналов. Контент телеканал Ethno Channel HD – это этническая музыка народов мира.

Напомним, сейчас на Megogo можно смотреть более 170 каналов.