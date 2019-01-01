MEGOGO запускает музыкальный канал с собственным контентом

Об этом сообщает портал СЛУХ.

Продюсером нового канала станет фронтмен группы О.Torvald Женя Галич.

«Никакой попсы и конъюнктуры. От районного хип-хопа до ночных рейвов, от навязчивых хипстеров к тяжелым металлистам. Без дерьма!» – пообещал он зрителям.

Известно, что канал будет бесплатным, а контент будет распространяться на платформе MEGOGO, по соцсетям и на YouTube. Планируется, что в будущем канал появится и в кабельных сетях других телеком-операторов.

«В этом проекте весь контент собственного производства мы будем размещать на всех возможных платформах, включая YouTube и социальные сети. Это мы делаем впервые и больше, думаю, не будем играть в эксклюзив только на платформе MEGOGO. Начиная с Украины, постепенно будем локализовывать канал для других стран и запускать там. Зрителям в каждой стране прежде всего интересен локальный контент», – добавил директор по маркетингу MEGOGO Иван Шестаков.

Напомним, недавно провайдер Triolan и 1+1 media подписали лицензионное соглашение, согласно которому провайдер теперь сможет транслировать каналы из дистрибуционного портфолио 1+1 media distribution весь 2019 год.