Megogo будет создавать собственный контент

Видеосервис Megogo провел ребрендинг и собирается заняться производством собственного контента.
Так, как сообщает Sostav.ru, в ноябре компания приступит к съемкам реалити-шоу о закулисном мире кино под названием «Киноакадемия», в котором 16 девушек и юношей будут помещены в закрытое пространство на пять недель. С ними будут работать профессиональные режиссеры, актеры и медийщики, чтобы раскрыть настоящие таланты. Главный приз – роли в фильмах.
В Megogo также отметили, что теперь позиционируют сервис не как онлайн-кинотеатр и онлайн-ТВ, а как интерактивное телевидение нового поколения, в связи с чем и был проведен ребрендинг.
Кроме того, пишет ресурс Gagadget.com, Megogo также тестирует формат подкастов, ориентированных на мобильных пользователей. По словам представителей сервиса, жители городов проводят в транспорте до двух часов ежедневно, поэтому сервис собирается предложить им качественный аудиоконтент.
Ежемесячная аудитория Megogo составляет 55 млн уникальных пользователей (за год рост составил около 15 млн). Каталог ресурса составляет более 78 тыс. единиц видео, а база телевизионного контента – около 200 каналов.
Фото: ТК