Megogo будет создавать собственный контент

Видеосервис Megogo провел ребрендинг и собирается заняться производством собственного контента.

Так, как сообщает Sostav.ru, в ноябре компания приступит к съемкам реалити-шоу о закулисном мире кино под названием «Киноакадемия», в котором 16 девушек и юношей будут помещены в закрытое пространство на пять недель. С ними будут работать профессиональные режиссеры, актеры и медийщики, чтобы раскрыть настоящие таланты. Главный приз – роли в фильмах.

В Megogo также отметили, что теперь позиционируют сервис не как онлайн-кинотеатр и онлайн-ТВ, а как интерактивное телевидение нового поколения, в связи с чем и был проведен ребрендинг.