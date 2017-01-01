Meduza обвиняет лауреата Пулитцеровской премии в плагиате

Главный редактор издания Meduza Иван Колпаков обвинил журналиста американской газеты The New York Times Эндрю Крамера, материал которого попал в список статей, за которые газета получила Пулитцеровскую премию, в плагиате.

"Чтобы написать этот текст, журналист Эндрю Крамер обратился за помощью к спецкору «Медузы» Даниилу Туровскому (мы, разумеется, в таких случаях никогда и никому не отказываем; особенно, если просит NYT — какие уж тут могут быть сомнения). Когда вышла статья, стало ясно, что она основана на двух репортажах Дани", - написал он в своем Facebook. Речь идет о репортажах о том, как «Ростех» пытался купить оборудование для дидос-атак, а также о российских кибервойсках.

По словам Колпакова, фактура статьи Крамера буквально позаимствована из материалов Туровского, а реплика одного из героев переведена на английский слово в слово. Однако в тексте американского журналистаесть только одна ссылка на Meduza — на текст о кибервойсках.

"Я бы не стал всего этого писать, если бы, во-первых, не был уверен в том, что Эндрю Крамер действовал недобросовестно, а во-вторых, не случилось бы истории с Пулитцеровской премией. По-моему, в первом случае речь идет о воровстве, а во втором — о дискредитации важнейшей журналистской премии в мире", - пояснил главред Meduza.

В связи с произошедшим издание обратилось к одному из журналистов для проведения независимой экспертизы текста из NYT. В случае если эта экспертиза подтвердит догадки издания, то оно обратится в оргкомитет Пулитцеровской премии. "Мне не хочется, чтобы кого-то лишали премии, но меня устроит, если этот текст исключат из списка награжденных", - уточнил Колпаков.

Напомним, журналисты издания The New York Times удостоились Пулитцеровской премии в номинации «Освещение международных тем» за разоблачительные тексты о России. В частности, они писали о попытках президента РФ Владимира Путина расширить российское влияние за рубежом, об «армии российских троллей», выгоде Москвы от разоблачений Wikileaks, российских кибератаках на американских демократов и др.

О всех лауреатах премии можно прочесть в нашем материале «За что в 2017 году дают Пулитцеровскую премию по журналистике».

Фото: Facebook Ивана Колпакова