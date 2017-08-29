ТЕЛЕКРИТИКА

«Медуза» и BuzzFeed объявили о сотрудничестве

Бизнес
Издания «Медуза» и BuzzFeed заключили договор о сотрудничестве. Документ был подписан 18 августа.

«Очень рад работать с Meduza, одним из лучших мировых новостных стартапов последнего времени», — Бен Смит, главный редактор Buzzfeed

В рамках официального партнерства издания будут готовить совместные расследования, и публиковать их одновременно на двух языках: русскоязычные версии материалов будут выходить на «Медузе», англоязычные — на BuzzFeed. Об этом сообщается на сайте «Медузы».

Расследования будут посвящены событиям и историям, происходящим в России.

Кроме того, в рамках партнерства издания смогут публиковать материалы друг друга. Сотрудничество также предполагает программу обмена опытом между сотрудниками редакций «Медузы» и BuzzFeed.

Более подробно о партнерстве «Медузы» и BuzzFeed вы можете прочитать на Nieman Lab.


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