Платформа для социальной журналистики Medium запустила платную подписку стоимостью $5 в месяц, сообщает AIN.UA.

Пользователи, оформившие подписку, смогут читать «эксклюзивные истории» и получат ранний доступ к новому интерфейсу Medium с улучшенным списком для отложенного чтения. "Добавляйте и удаляйте истории в очереди, сохраняйте их в архив и открывайте, когда вам удобно, без подключения к Wi-Fi", — говорится в обращении сервиса к пользователям.

Деньги с подписок представители платформы обещают направлять на оплату писателей и издателей. "Это означает, что контент либо будет на Medium, либо его не будет вообще", - подчеркивается в обращении.

Напомним, в январе Medium объявила о решении изменить свою бизнес-модель и отказаться от размещения рекламы.

Фото: «Телекритика»