ТЕЛЕКРИТИКА

Medium разрешила СМИ устанавливать пэйволы на свой контент

Бизнес

Каждое издание, зарегистрированное на платформе для социальной журналистики Medium, теперь может установить собственный paywall (совокупность технологий, позволяющих организовать платный доступ) на собственный контент. Об этом в своем блоге сообщил основатель платформы Эв Уильямс.

По его словам, сейчас речь идет не только о создании отличных инструментов для написания материалов, но и о необходимости создать правильные системы вознаграждения. Нынешняя система вознаграждения выглядит так: внимание = деньги.

"Для сайтов, работающих по рекламной модели, доход на одного читателя снижается в течение многих лет, оставляя все меньше места для исследований, проверки фактов и т.д. Эта система требует количества, скорости. Но кроме кликов она же требует и кое-что еще. Таким образом, система сломана. Бесплатный доступ – это иллюзия", – добавляет Уильямс.

Бизнес

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Над этой проблемой, отмечает он, команда Medium работала с самого запуска. "И наше новое решение основано на простой идеи: когда мы напрямую берем плату с читателя, мы можем улучшить и его опыт взаимодействия с нами, и сам контент", – говорит основатель блог-платформы.

Отметим, в последнее время Medium испытывала сложности с лояльностью изданий. Они начали массово уходить с платформы, потому что не понимали, как и на чем там можно зарабатывать, после того как в начале года она решила изменить свою бизнес-модель и отказаться от размещения рекламы.

Фото: ТК

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