Medium разрешила СМИ устанавливать пэйволы на свой контент

Каждое издание, зарегистрированное на платформе для социальной журналистики Medium, теперь может установить собственный paywall (совокупность технологий, позволяющих организовать платный доступ) на собственный контент. Об этом в своем блоге сообщил основатель платформы Эв Уильямс.

По его словам, сейчас речь идет не только о создании отличных инструментов для написания материалов, но и о необходимости создать правильные системы вознаграждения. Нынешняя система вознаграждения выглядит так: внимание = деньги.

"Для сайтов, работающих по рекламной модели, доход на одного читателя снижается в течение многих лет, оставляя все меньше места для исследований, проверки фактов и т.д. Эта система требует количества, скорости. Но кроме кликов она же требует и кое-что еще. Таким образом, система сломана. Бесплатный доступ – это иллюзия", – добавляет Уильямс.