Medium принципиально отказывается от рекламы и сокращает штат

Платформа для социальной журналистики Medium решила изменить свою бизнес-модель и отказаться от размещения рекламы. Об этом в своем блоге объявил руководитель и основатель сервиса Эв Уильямс, сообщает vc.ru.

Кроме того, компания собирается уволить 50 сотрудников из отдела продаж, клиентской поддержки, а также руководителей этих подразделений. Также она снижает операционные издержки, закрывая офисы в Вашингтоне и Нью-Йорке и переводя их сотрудников на удаленную работу.

По словам Уильямса, сервис, создававшийся как альтернатива интернет-изданиям, со временем потерял свою уникальность, став частью «испорченной системы» из-за необходимости привлекать рекламодателей. "Современная система интернет-медиа не служит на благо людей. Большая часть статей, видео и другого контента прямо или косвенно оплачивается корпорациями, которые преследуют свои цели и интересы. Поэтому материалы оцениваются и вознаграждаются в зависимости от того, насколько успешно они помогают компаниям добиваться этих целей", - отметил он.

Все это, в конечном итоге приводит к тому, что многие авторы стали жертвовать качеством историй в пользу количества ежедневных публикаций и просмотров. Именно поэтому, подчеркнул основатель Medium, и принято решение отказаться от рекламной бизнес-модели. ОднакоУильямс не уточнил, какая модель придет ей на смену и как платформа будет монетизировать контент.

Вместе с тем он сообщил, что 2016 год стал лучшим для сервиса: количество пользователей и опубликованных историй выросло на 300% по сравнению с 2015-м, платформа получила признание у знаменитостей, политиков и компаний.