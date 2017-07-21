Медийная реклама в уанете в первом полугодии выросла на 42%: ИнАУ

В первом полугодии 2017 года рынок медийной интернет-рекламы в Украине составил 827 млн грн, что на 42% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщает AIN.UA, об этом свидетельствуют результаты исследования рынка рекламы, проведенного Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ).
Согласно исследованию, доля прямых продаж на этом рынке за указанный период составила 56%.
Доли сегментов медийной рекламы распределились таким образом: баннерная реклама – 39,6%; in-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) – 40,6%; in-page video (content-roll) – 4,7 %. Другие нестандартные рекламные форматы, например, всплывающие окна, catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке) – это 5,7%, а спонсорство – 9,4 %.
Долю рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств оценили так: баннерная реклама – 18,1%, in-stream video – 7,6%; in-page video (content-roll) – 0,05%; нестандартные решения – 5,3%, спонсорство – 3,6%.Programmatic на рынке медийной интернет-рекламы оценили так: закупки агентств через programmatic составили 14%, у площадок продажи через programmatic – 45%.
Доля социальных медиа и мессенджеров, по данным исследования, составила 18,6%.
Напомним, согласно глобальному прогнозу агентства Zenith на ближайший год, в 2017 году расходы на рекламу в мире достигнут $559 млрд.
Фото: Sostav.ru
Статьи по теме
- Соцсети уводят рекламодателей у YouTube: исследование
- Google накажет сайты за полноэкранную рекламу и всплывающие окна
- Пользователи замечают рекламу на сайтах лишь через 14 секунд: исследование
- К 2018 году большая часть всей интернет-рекламы будет мобильной: Zenith
- В 2017 году объем рекламы в мобильных приложениях превысит $100 млрд: App Annie
- В 2017-м рекламодатели впервые потратят на рекламу в интернете больше, чем на ТВ: Zenith