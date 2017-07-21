Медийная реклама в уанете в первом полугодии выросла на 42%: ИнАУ

В первом полугодии 2017 года рынок медийной интернет-рекламы в Украине составил 827 млн грн, что на 42% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщает AIN.UA, об этом свидетельствуют результаты исследования рынка рекламы, проведенного Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ).

Согласно исследованию, доля прямых продаж на этом рынке за указанный период составила 56%.

Доли сегментов медийной рекламы распределились таким образом: баннерная реклама – 39,6%; in-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) – 40,6%; in-page video (content-roll) – 4,7 %. Другие нестандартные рекламные форматы, например, всплывающие окна, catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке) – это 5,7%, а спонсорство – 9,4 %.