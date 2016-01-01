UMH закрыл спортивную газету «Команда»

Спортивная газета «Команда», входящая в медиахолдинг UMH Сергея Курченко, сегодня, 21 декабря, не вышла в печать, хотя номер был сверстан.

"Свежий номер газеты «Команда» не напечатан, журналистам издания в жесткой форме предложили написать заявления об уходе", - написал в своем Facebook журналист издания Евгений Гресь.

По информации спортивного издания FootBoom, PDF-версия свежего номера «Команды» была подготовлена журналистами в полном объеме. Поэтому с некоторыми материалами читали смогут ознакомиться.

Сайт dynamo.kiev.ua сообщает, что у газеты несколько учредителей, но представители Сергея Курченко не смогли найти с ними общий язык в отношении развития издания.

«Телекритика» обратилась к UMH с просьбой прокомментировать закрытие газеты.

Напомним, газета «Команда» - одно из старейших украинских спортивных изданий. Она издается с марта 1995 года.

Фото: dynamo.kiev.ua