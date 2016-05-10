Медиахолдинг РБК хочет купить совладелец «Комсомольской правды»: RNS

Инвестиционная группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила остановленные летом 2016 года переговоры о продаже медиахолдинга РБК. Переговоры активизировались в марте, сообщает информагентство RNS со ссылкой на свои источники.

Как утверждает один из собеседников агентства, в переговорном процессе участвует пул инвесторов. Два других источника, в том числе близкий к РБК, среди возможных покупателей назвали структуры владельца группы ЕСН (работает в сфере нефтяной промышленности и электроэнергетики) Григория Березкина.

Как известно, бизнесмен давно занимается медиа — является акционером ежедневной газеты Metro, совладельцем ИД «Комсомольская правда» и ИД «РЖД-партнер». Источник на медиарынке, знакомый со стилем работы Березкина в качестве акционера СМИ, описывает его как «тихий контроль». "В его случае речь не шла о прямом вмешательстве в работу редакций", — объясняет он.

По словам источника, близкого к РБК, в данный момент идет due diligence (экспертиза) актива, в котором в частности, участвуют инвестконсультанты из «ВТБ капитала». Сделка может быть подписана в течение месяца. "Сейчас для Михаила Прохорова это, скорее, вынужденный шаг, диктующийся политической обстановкой, который необязательно будет сделан", — добавляет он при этом, напоминая, что переговоры о продаже медиахолдинга, которые шли весной 2016 года, завершились безрезультатно.

В пресс-службе РБК переадресовали вопросы информагентства в «Онэксим». В инвестгруппе же от комментариев отказались. Получить комментарий в ЕСН у журналистов также не удалось.

Напомним, летом 2016 года группа «Онэксим» Михаила Прохорова решила продать все принадлежащие ей активы, в том числе медиахолдинг РБК и интернет-ресурс «Сноб».

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