ТЕЛЕКРИТИКА

Медиахолдинг Proman запустил онлайн-журнал и провел ребрендинг мужского глянца Proman Ukraine

Бизнес

Украинский глянцевый мужской журнал Proman Ukraine провел ребрендинг и сменил формат. Так, издание изменило тематику luxury, в которой работало два года, на направление с рабочим названием Changes (изменения), сообщает пресс-служба медиахолдинга Proman.

"За два года наше издание «обросло» состоятельными читателями, VIP-подписчиками. Мы в какой-то момент поняли, что с этой аудиторией СМИ не очень активно ведут диалог о будущем, отдавая предпочтение молодым пассионариям в соцсетях. Поэтому решили стать такой площадкой, где без политики, в сочетании с качественным развлекательным и образовательным контентом, сможем говорить о будущем, инновациях, успехе", – говорит владелец и издатель журнала Иван Данкович.

По его словам, цель издания создавать правильные тренды, помогать бизнесу быть социально ответственным, наладить коммуникацию между различными поколениями предпринимателей.

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Кроме того, медиахолдинг запустил онлайн-журнал Proman Online (proman.com.ua). Он не является онлайн-версией журнала, если для глянца главная аудитория – владельцы бизнеса и топ-менеджеры, то сайт рассчитан на более широкий круг читателей.

"Proman.com.ua – сайт для активных людей, которые стремятся максимально реализовать свой потенциал. Они любят спорт, интересуются здоровым образом жизни, много читают и не перестают учиться. Мечтают создать или уже создают не только бизнес, но и новые ценности, которые являются частью прогресса", – отмечают в компании.

Как известно, в медиахолдинг Proman входят несколько информационных проектов, главные из которых – глянцевый мужской журнал Proman Ukraine, онлайн-проект proman.com.ua, Modeling Academy и Proman Production.

Фото: Пресс-служба Proman

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