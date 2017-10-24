Медиахолдинг Proman запустил онлайн-журнал и провел ребрендинг мужского глянца Proman Ukraine

Украинский глянцевый мужской журнал Proman Ukraine провел ребрендинг и сменил формат. Так, издание изменило тематику luxury, в которой работало два года, на направление с рабочим названием Changes (изменения), сообщает пресс-служба медиахолдинга Proman.

"За два года наше издание «обросло» состоятельными читателями, VIP-подписчиками. Мы в какой-то момент поняли, что с этой аудиторией СМИ не очень активно ведут диалог о будущем, отдавая предпочтение молодым пассионариям в соцсетях. Поэтому решили стать такой площадкой, где без политики, в сочетании с качественным развлекательным и образовательным контентом, сможем говорить о будущем, инновациях, успехе", – говорит владелец и издатель журнала Иван Данкович.

По его словам, цель издания создавать правильные тренды, помогать бизнесу быть социально ответственным, наладить коммуникацию между различными поколениями предпринимателей.