Медиахолдинг «1+1» выкупил права на показ мультфильма о казаках

Теперь у холдинга «1+1 медиа» есть права на показ серий мультфильма «Казаки. Вокруг света», которые распространяются на все каналы компании в течение 3 лет. Как утверждают создатели, мультфильм рассчитан на зрителей 4–12 лет.

Украинцам персонажи Тур, Грай и Око известны еще с 1967 года, когда мультсериал о них появился на свет. Тогда над ним работали режиссер Владимир Дахно и художник-постановщик Эдуард Кирич на студии «Киевнаучфильм».

В 2016 году выпустили продолжение ленты под названием «Казаки. Футбол». Следующим стал мультфильм «Казаки. Вокруг света».В новых сериях герои посетят Австралию, Индию и Америку, показывая зрителям культурные особенности этих стран.

Премьера мультсериала «Казаки. Вокруг света» состоится 14 октября на телеканалах «ПлюсПлюс» и ТЕТ.