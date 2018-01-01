Медиа-аудитор Kwendi Media Audit поделился прогнозами для украинского рекламного рынка

Эксперты рынка увеличили оценку инфляции на ТВ в 2018 году – с 30% в предыдущей волне до 32% в нынешней, что связано с повышением спроса осенью 2018. В следующем году ожидается дальнейшее ускорение темпов роста цен на ТВ-рекламу (с 32% до 43%) и ТВ-спонсорство (с 32% до 40%). Эти ожидания связаны с анонсом новой системы продаж в 2019 от крупнейшего селлера ТВ-рекламы.

Второй год подряд самый высокий уровень инфляции ожидается в категории наружной рекламы, но именно здесь нет однозначных прогнозов – разброс оценок составил до 50 пунктов между минимальным и максимальным значением.

Прогнозы даны для инфляции цен в национальной валюте.

Напомним, Kwendi Media Audit – ведущий независимый медиа-аудитор в Восточной Европе и Центральной Азии, который предоставляет услуги медиа-аудита в Украине с 2006 года. Партнер международных компаний Ebiquity, ECI, MediaSense.

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