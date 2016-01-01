«Медиа Холдинг Вести» подтвердил закрытие канала UBR и объявил о новом проекте

«Медиа Холдинг Вести Украина» официально подтвердил закрытие телеканала UBR.

"В условиях непрогнозируемой политики регуляторных органов, отсутствия прозрачных правил игры, существования двойных стандартов по отношению к участникам рынка «Медиа Холдинг Вести Украина» принял решение прекратить вещание телеканала UBR", - сообщается на сайте холдинга.

В компании также отметили, что рассматривают и развивают каждый свой ресурс с позиции бизнесовой целесообразности. "В ситуации постоянной турбулентности бизнеса в Украине, предвзятости к лицензионным активам холдинга и необоснованных претензий Нацсовета развитие и движение вперед не имеет перспектив. Вместо этого мы намерены реализовать общемировой тренд video first в совершенно новом проекте", — говорит глава «Медиа Холдинга Вести Украина» Ольга Семченко.

Кроме того, медиахолдинг сосредоточится на приоритетности своих digital-ресурсов, укреплении позиций газеты «Вести» на медиарынке и борьбе за право «Радио Вести» говорить.

Как рассказал «Телекритике» источник на канале UBR, примерно две недели назад части сотрудников объявили о том, что их сократят. Остальные сотрудники должны были работать на канале до марта. Однако вчера вечером им также сообщили, что их последний рабочий день - 30 декабря.

По словам источника, период с декабря по март должен был быть неким переходным - за это время планировалось запустить новый телеканал с другим форматом и базой. Деньги в него уже начали вкладывать. Хотя проблемы с финансированием самого UBR были давно.

Фото: Максим Лисовой