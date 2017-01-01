«Медиа Группа Украина» закрывает систему альтернативных телеизмерений Deepmetrics

Причина закрытия проекта – уход руководителя аналитических проектов Digital Screens Юлии Кахановской. Она теперь работает на руководящей должности в аналитическом департаменте в рекламном холдинге Dentsu Aegis Network Ukraine. В Digital Screens не ищут замену Кахановской, в компании не видят экономического смысла содержать проект.

Система Deepmetrics, измеряющая ОТТ и IPTV-телерейтинги от «Укртелекома», сервиса Oll.TV и его партнерских сетей, была презентована летом 2017-го как бесплатный сервис. С 1 марта 2018 года Deepmetrics стал платным. В свободном доступе система предоставляла только ежемесячный отчет TV Report Basic, отражающий динамику показателей каналов и профиль аудитории. Месячная подписка колебалась в зависимости от пакета (Basic, Target и Pro) – 480 грн, 600 грн и 840 грн. Действовала система скидок при оформлении годовой подписки.

Конкурент сервиса в данном сегменте – компания BigDataUA, которая предоставляет рынку альтернативную систему телеизмерений BigDataRating (объединяет показатели ОТТ-смотрения «Воли», «Триолана» и YouTV).

«Телекритика» рассчитывает получит развернутый комментарий от пресс-службы «Медиа Группы Украина».