ТЕЛЕКРИТИКА

«Медиа Группа Украина» закрывает систему альтернативных телеизмерений Deepmetrics

Руководитель проекта сменила работу, в компании не стали искать ей замену

Бизнес

Компания Digital Screens, входящая в «Медиа Группу Украина», закрывает систему альтернативных телеизмерений ОТТ-сервисов Deepmetrics. Проект остановит свою работу 1 января 2019 года. Компания разослала своим подписчикам два письма, в которых уведомила о прекращении работы Deepmetrics.


В первом письме компания сообщила, что Deepmetrics с 1 января «отправляется в бессрочный отпуск», во втором – объявила о закрытии проекта, пообещав предоставить декабрьский отчет.

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Причина закрытия проекта – уход руководителя аналитических проектов Digital Screens Юлии Кахановской. Она теперь работает на руководящей должности в аналитическом департаменте в рекламном холдинге Dentsu Aegis Network Ukraine. В Digital Screens не ищут замену Кахановской, в компании не видят экономического смысла содержать проект.

Система Deepmetrics, измеряющая ОТТ и IPTV-телерейтинги от «Укртелекома», сервиса Oll.TV и его партнерских сетей, была презентована летом 2017-го как бесплатный сервис. С 1 марта 2018 года Deepmetrics стал платным. В свободном доступе система предоставляла только ежемесячный отчет TV Report Basic, отражающий динамику показателей каналов и профиль аудитории. Месячная подписка колебалась в зависимости от пакета (Basic, Target и Pro) – 480 грн, 600 грн и 840 грн. Действовала система скидок при оформлении годовой подписки.

Конкурент сервиса в данном сегменте – компания BigDataUA, которая предоставляет рынку альтернативную систему телеизмерений BigDataRating (объединяет показатели ОТТ-смотрения «Воли», «Триолана» и YouTV).

«Телекритика» рассчитывает получит развернутый комментарий от пресс-службы «Медиа Группы Украина».

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