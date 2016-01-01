«Медиа группа Украина» сократила дофинансирование своих каналов втрое

Медиахолдинг Рината Ахметова «Медиа группа Украина» закончила 2016 год с убытком. Об этом рассказал в интервью LIGA.net директор холдинга Евгений Лященко.

"Так уж сложилось, что в нашей стране ТВ-бизнес в принципе дотируемый. И мы не исключение: да, закончили прошлый год с убытком. Но результаты работы компании в 2016 году неплохие. Также по «Медиа группе» в целом уже приняли ряд стратегических решений, активно перестраиваемся и, думаю, что в этом году выйдем на более позитивный финансовый результат", - сказал он.

По словам Лященко, основная задача медиахолдинга в этом году улучшить показатели по всем направлениям бизнеса, не нарушив при этом баланс между финансовыми и бизнес-показателями (рейтинги каналов, тиражи изданий, охваты аудиторий). "Цифр назвать не могу, но за два последних года мы в три раза снизили объем дофинансирования", - добавил он, подчеркнув, что на качестве контента это не отразилось.

Напомним, в феврале «Медиа группа Украина» запустила единую масштабную новостную платформу под названием «Сегодня», которая объединила телевидение, печатную прессу и диджитал. "Наша задача – донести зрителям и читателям необходимую им информацию оперативно и по удобному каналу, отвечая при этом за ее качество", - объяснил тогда цель ее запуска Лященко.

Фото: Mgukraine.com