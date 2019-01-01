«Медиа Группа Украина» и «Воля» будут транслировать предстоящие сезоны матчей УЕФА

Об этом сообщает пресс-служба компании-провайдера «Воля» (Киев).

Благодаря партнерству телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» с компанией «Воля», зрители почти 15 млн домохозяйств смогут смотреть прямые трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА следующие три года. «Воля» также получила право на предоставление ОТТ-доступа к контенту указанных телеканалов, включая архивы и хайлайты всех матчей данных трех сезонов.

«Мы рады заключению соглашения в Украине с компаниями "Воля" и "Медиа Группа Украина" (каналы "Футбол 1" и "Футбол 2"), которое даст им право транслировать все матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА на 2018-2021 гг. Это свидетельство крепких отношений между УЕФА и МГУ на территории Украины, а также значительный шаг для "Воли", поскольку она начала покупку футбольного контента», – комментирует директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

«Совместное право на трансляции премиального спортивного контента – это вклад в развитие платного телевидения и спортивного маркетинга в Украине. Это дает нам возможность предоставить украинскому потребителю как цифровые интерактивные сервисы, высокоскоростной интернет и эксклюзивные фильмовые каналы, так и инновационные спортивные продукты. Нам почетно осознавать, что УЕФА также видит в нас надежного партнера в Украине», – отметил генеральный директор «Воли» Джордж Жембери.

Напомним, «Воля» обслуживает 1 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. Компания находится в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%), частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%) .

«Медиа Группа Украина» объединяет национальный телеканал «Украина», телеканал «НЛО TV», «Индиго TV», тематические каналы «Футбол 1» и «Футбол 2», «Региональную Медиа Группу» (каналы «Донбасс», «34 канал», «Сигма»), сейлз-хаус «Медиапартнерство», компанию «Диджитал Скринз» (OLL.TV, Xtra TV), продакшен-компанию «Теле Про» и холдинг «Сегодня мультимедиа». Собственником медиахолдинга является группа «СКМ» Рината Ахметова, украинского миллиардера и президент футбольного клуба «Шахтер».

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