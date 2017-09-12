Мазур, Влащенко, Кошкина: кто еще вошел в топ-100 влиятельных женщин по версии «Фокуса»

Журнал «Фокус» сегодня представил свой традиционный рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины», который редакция составляет совместно с экспертами. В топ попадают украинки, оказывающие наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране.
Так, возглавили рейтинг женщины-политики – лидер «Батькивщины», народный депутат Юлия Тимошенко, которая за 12 лет существования топа занимает первое место уже девятый раз (последний раз в 2014 году); представитель президента в Верховной Раде, супруга генерального прокурора Юрия Луценко Ирина, поднявшаяся на 20 позиций по сравнению с прошлым годом; и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Вместе с тем в рейтинг журнала вошли и несколько представительниц медиасферы.
Так, в топ-10 попали глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (8-е место) и глава наблюдательного совета медиагруппы StarLightMedia и глава благотворительного фонда «АнтиСПИД» Елена Пинчук (10-е).
Также в топ-30 вошли руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная (16-е место, -5 позиций по сравнению с 2016 годом), руководитель интернет-издания «Украинская правда» Алена Притула (22-е, -8 позиций), главный редактор газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая (24-е, -5 позиций), президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко (28-е), первый замглавы Нацсовета по телевидению и радиовещанию, телеведущая Ольга Герасимьюк (30-е, -5 позиций).
Кроме них, в список попали: первый замглавы Мининформполитики Эмине Джапарова (60-е место, впервые в топ-100), телеведущая канала «1+1» Алла Мазур (64-е, -7 позиций), генеральный продюсер канала ZIK и телеведущая Наталья Влащенко (74-е, впервые в топ-100), шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина (77-е, впервые в топ-100), телеведущая канала «1+1» Катерина Осадчая (80-е, -4 позиции), глава департамента публицистических проектов канала ICTV и телеведущая Оксана Соколова (81-е, -3 позиции), глава информационной службы ICTV и телеведущая Елена Фроляк (84-е, -4 позиции), телеведущая «Нового канала» Ольга Фреймут (89-е, -7 позиций), организатор львовского Форума издателей Александра Коваль (96-е, -2 позиции).
Фото: Пресс-служба «1+1»