Мазур, Влащенко, Кошкина: кто еще вошел в топ-100 влиятельных женщин по версии «Фокуса»

Журнал «Фокус» сегодня представил свой традиционный рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины», который редакция составляет совместно с экспертами. В топ попадают украинки, оказывающие наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране.

Так, возглавили рейтинг женщины-политики – лидер «Батькивщины», народный депутат Юлия Тимошенко, которая за 12 лет существования топа занимает первое место уже девятый раз (последний раз в 2014 году); представитель президента в Верховной Раде, супруга генерального прокурора Юрия Луценко Ирина, поднявшаяся на 20 позиций по сравнению с прошлым годом; и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Вместе с тем в рейтинг журнала вошли и несколько представительниц медиасферы.