Мавроди выпускает новую версию своей криптовалюты Mavro

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о перезапуске собственной криптовалюты Mavro. Теперь на базе Ethereum.

Как известно, Ethereum – платформа для разработчиков приложений, построенная на децентрализованной технологии блокчейн (blockchain). Ее криптовалютой является эфир, который также как биткоин выполняет функции обращаемого платежного средства.

В преддверии перезапуска Мавроди даже создал сайт, на котором идет обратный отсчет времени, который указывает на то, что новая криптовалюта стартует 30 декабря. А надпись на нем гласит: "Время перемен уже наступило! Мы можем многое! Финансовый апокалипсис неизбежен!".

Необходимость в перезапуске криптовалюты Мавроди объяснил беспрецедентным ростом курса биткоина.