Мавроди выпускает новую версию своей криптовалюты Mavro

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о перезапуске собственной криптовалюты Mavro. Теперь на базе Ethereum.
Как известно, Ethereum – платформа для разработчиков приложений, построенная на децентрализованной технологии блокчейн (blockchain). Ее криптовалютой является эфир, который также как биткоин выполняет функции обращаемого платежного средства.
В преддверии перезапуска Мавроди даже создал сайт, на котором идет обратный отсчет времени, который указывает на то, что новая криптовалюта стартует 30 декабря. А надпись на нем гласит: "Время перемен уже наступило! Мы можем многое! Финансовый апокалипсис неизбежен!".
Необходимость в перезапуске криптовалюты Мавроди объяснил беспрецедентным ростом курса биткоина.
В своем Twitter бизнесмен призвал владельцев старой версии Mavro поскорее избавляться от нее, продавая по 50 центов за единицу. Отметим, изначально курс криптовалюты составлял $1.
Напомним, финансовая пирамида МММ является самой известной на постсоветском пространстве. В начале 1990-х ее жертвами стали от 10 до 15 млн человек. За махинации Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. На свободу он вышел в мае 2007 года, а в начале2011-го создал новую пирамиду – МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После чего им было предпринято еще несколько подобных попыток. В 2012 году против Мавроди снова было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он скрывается от российских властей.
Фото: ria.ru