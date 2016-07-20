Матвей Ганапольский рассказал о своем проекте на «Тонисе»

Телеведущий Матвей Ганапольский в эфире обновленного «Тонис», запуск которого запланирован на 24 августа, будет рассказывать о новостях дня. Об этом он рассказал в интервью газете «День».

В своей программе телеведущий будет говорить о смысле информационного дня, каждое важное событие или заявление будет разбираться в деталях. "Для меня это будет привычная и знакомая зрителям работа в эфире. Это ознакомление аудитории с новостями дня, представление мыслей и оценок интересных людей и поиск, если можно так сказать, смысла существования людей в Украине. Все, что я делал до этого. У меня никогда не было депутатов или членов правительства – на ТВ или моих радиопрограммах у меня гостями были лишь аналитики", - сказал он.

По его словам, вместе с этим пулом аналитиков он создаст своеобразный «Клуб Ганапольского». "И собственно, сохранение этого клуба, было моим условием работы на канале. Мне не интересны люди, которые занимаются самопиаром, мне не интересны заангажированные люди", - добавил Ганапольский.

Напомним, в марте Киселев, Ганапольский и Семенов были официально представлены коллективу телеканала «Тонис». Позже экс-глава Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко сообщил, что купил 9,5% канала. О том, что теперь ждет «Тонис», читайте в нашем материале.