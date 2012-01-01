ТЕЛЕКРИТИКА

Матвей Ганапольский анонсировал новую программу с мэрами городов

Бизнес

Новая команда телеканала «Тонис» планирует запустить программу с мэрами украинских городов. Об этом на Facebook-странице проекта prm.global рассказал телеведущий Матвей Ганапольский.

"Я хочу вам рассказать о новой программе, о нашем эксперименте, который мы хотим сделать на нашем канале. Существуют люди, которые реально управляют городами Украины – это мэры. Мы решили сделать специальный проект, посвященный вам, уважаемые мэры", – сказал он.

По словам Ганапольского, команда канала будет собирать мэров за круглым столом. "Вы будут беседовать друг с другом – мы будем модерировать эту встречу. И вы будете рассказывать, как вы делаете жизнь в вашем городе настоящей, приятной и достойной. Давайте с делаем этот проект вместе", – добавил телеведущий.

Напомним, 24 апреля новая команда телеканала «Тонис» – Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский –  запустила  интернет-вещание из «Куба», который находится на 24-м этаже бизнес-центра «Парус».

Фото: Vesti-ukr.com

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