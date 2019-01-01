Массовые распродажи: Черная пятница пришла в Украину

Citrus уже подготовил самые крутые гаджеты со скидкой до 70%
Черная пятница, как часть современной розничной торговли, пришла к нам из Америки. В этот день торговые гиганты устраивают распродажи с огромными скидками. В США Black Friday 2018 приурочена к грядущему Рождеству и начинается в четвертую пятницу ноября. В 2018 году этот день выпадает на 23 ноября.
Черная пятница позволяет значительно сэкономить на приобретении необходимых товаров. Например, сеть магазинов «Цитрус» предлагает скидки до 70% на современные гаджеты, оборудование и другую технику, представленную в ассортименте.
Чтобы распродажа в Черную пятницу принесла максимум пользы и позитивных эмоций, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете насладиться шопингом и получить качественные товары с большими скидками.
Citrus ежегодно принимает участие в массовых распродажах и предлагает своим покупателям скидки до 70%. В этом году среди акционных товаров вы найдете плазменные телевизоры, современные гаджеты, аксессуары и даже iPhone! Не упусти свой шанс купить стильные телефоны, смарт часы и другие гаджеты по выгодной цене! Порадуй себя и своих близких техникой высокого качества!