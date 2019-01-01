Массовые распродажи: Черная пятница пришла в Украину

Черная пятница, как часть современной розничной торговли, пришла к нам из Америки. В этот день торговые гиганты устраивают распродажи с огромными скидками. В США Black Friday 2018 приурочена к грядущему Рождеству и начинается в четвертую пятницу ноября. В 2018 году этот день выпадает на 23 ноября.

Черная пятница позволяет значительно сэкономить на приобретении необходимых товаров. Например, сеть магазинов «Цитрус» предлагает скидки до 70% на современные гаджеты, оборудование и другую технику, представленную в ассортименте.