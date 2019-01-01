ТЕЛЕКРИТИКА

Массовые распродажи: Черная пятница пришла в Украину

Бизнес

Citrus уже подготовил самые крутые гаджеты со скидкой до 70%


Черная пятница, как часть современной розничной торговли, пришла к нам из Америки. В этот день торговые гиганты устраивают распродажи с огромными скидками. В США Black Friday 2018 приурочена к грядущему Рождеству и начинается в четвертую пятницу ноября. В 2018 году этот день выпадает на 23 ноября.

Черная пятница позволяет значительно сэкономить на приобретении необходимых товаров. Например, сеть магазинов «Цитрус» предлагает скидки до 70% на современные гаджеты, оборудование и другую технику, представленную в ассортименте.

Как использовать скидки максимально эффективно: рекомендации специалистов

Чтобы распродажа в Черную пятницу принесла максимум пользы и позитивных эмоций, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • Составьте wish-list. Определите, какие товары вы хотели бы приобрести и напишите список в блокноте или вашем телефоне. Готовый список поможет вам не растеряться в обилии предложений и купить то, что вам действительно необходимо;

  • Распределите товары по степени важности и подберите запасные варианты. Так вы в первую очередь купите самые необходимые товары. А список запасных вариантов поможет сделать правильный выбор, если желаемого товара не окажется в наличии;

  • Загрузите корзину онлайн. Если вы планируете осуществлять покупки онлайн, заранее добавьте товары в корзину. В этом случае, вам останется только оформить заказ, как только на товар появится скидка;

  • Подпишитесь на рассылку и соцсети магазинов, где планируется покупка. Например, магазины «Цитрус» предлагают ранний доступ к акционным предложениям для тех, кто зарегистрирует свой номер телефона на сайте;

  • Покупайте онлайн. В интернет-магазине ассортимент товаров значительно больше, чем в магазинах города. А также покупать товары здесь намного приятнее;

    Следуя этим рекомендациям, вы сможете насладиться шопингом и получить качественные товары с большими скидками.

    • Сумасшедшие скидки в интернет-магазине «Цитрус»

    Citrus ежегодно принимает участие в массовых распродажах и предлагает своим покупателям скидки до 70%. В этом году среди акционных товаров вы найдете плазменные телевизоры, современные гаджеты, аксессуары и даже iPhone! Не упусти свой шанс купить стильные телефоны, смарт часы и другие гаджеты по выгодной цене! Порадуй себя и своих близких техникой высокого качества!

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