ТЕЛЕКРИТИКА

Марк Цукерберг изменит формат Facebook

Бизнес

Марк Цукерберг планирует заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе соцсети Facebook, сообщает DW.

"Сейчас по всему миру есть люди, которые остались за бортом глобализации, и движения, выступающие за отход от глобальных связей", - отметил он в своем обращении к пользователям.В этой связи основатель соцсети собирается перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас.

Цукерберг выделил пять основных направлений: развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности и вовлеченности представителей разных культур и взглядов.

В частности, говоря о распространении информации, он выразил обеспокоенность по поводу так называемых «пузырей фильтров» (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взглядам. - Ред.) и распространения фейковых новостей.

По мнению Цукерберга, проблемой является и то, что сенсационные и простые сообщения распространяются быстрее остальных. "В худшем случае, происходит упрощение важных тем и их гиперболизация до крайностей", - отметил он. Чтобы ограничить распространение кричащих заголовков, Facebook вводит алгоритмы по учету, читал ли пользователь статью по ссылке, прежде чем поделиться ней. Это обстоятельство влияет на показ таких материалов в ленте новостей.

Кроме того, основатель Facebook анонсировал частичное применение разработанного компанией искусственного интеллекта, который должен распознавать запрещенный контент, уже в текущем году.

Напомним, в конце января Министерство информационной политики обратилось к администрации Facebook с просьбой ввести механизмы борьбы с фейковыми новостями в украинском сегменте соцсети.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: flickr.com / JD Lasica


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