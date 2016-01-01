Мария Столярова чаще всего упоминалась в СМИ в 2016-м: Kwendi

В прошлом году наибольшее количество упоминаний в СМИ среди людей, связанных с шестью ведущими украинскими телеканалами («Украина», «1+1», ICTV, «Интер», «Новый канал» и СТБ), получила бывшая сотрудница программы «Подробности недели», которая выходит на «Интере», Мария Столярова. Об этом свидетельствуют результаты исследования промо-активности украинских телеканалов Kwendi TV Promo Monitor.

Как отмечают исследователи, скандал, в результате которого Столярова была уволена с телеканала и выслана из Украины, стал одной из самых громких тем в информационном поле ТВ-рынка в 2016 году.

Отметим, среди лиц канала «1+1» больше всех упоминаний в СМИ получила певица Тина Кароль (вокальные шоу «Голос страны» и «Голос. Дети», а также «Рождественская история с Тиной Кароль»), среди лиц ICTV - телеведущий и блогерПавел Казарин («Утро в Большом Городе»), «Нового канала» - ведущийСергей Притула («Суперинтуиция», «Вар’яти», «Страсти по Ревизору» и др.), СТБ - композитор и продюсерКонстантин Меладзе («Х-фактор», «Евровидение»), канала «Украина» - телеведущий Алексей Суханов («Говорит Украина», «Кулинарная академия Алексея Суханова»).

Напомним, среди проектов топ-6 каналов по количеству упоминаний в СМИ в 2016 году лидировала программа «События», которая выходит на телеканале «Украина».

Фото: Facebook Мария Столяровой