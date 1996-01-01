ТЕЛЕКРИТИКА

Марина Порошенко заплатила UA|TV за поздравительный ролик мужу 4,5 тыс. грн

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Супруга президента Марина Порошенко заплатила 4,5 тыс. грн за производство поздравительного ролика на базе студии государственного телеканала иновещания UA|TV. Как сообщает «Радио Свобода», об этом говорится в ответе ее пресс-секретаря Инны Битюк на запрос проекта журналистских расследований «Схемы».

Ролик с видеоприветствием президента был записан в студии ГП «Мультимедийная платформа Украины», которой пользуется канал UA|TV Министерства информационной политики.

"Пользование студией подтверждено двусторонними договорами между Мариной Порошенко и руководством ГП «Мультимедийная платформа Украины». Стоимость услуг составила 4,5 тыс. грн", – сказано в нем. В подтверждение этого была предоставлена копия квитанции, в которой плательщиком указана сама Марина Порошенко.

Кроме того, журналисты поинтересовались, почему для записи была выбрана именно государственная студия. "Студия (...) была выбрана исходя из дизайна и технических возможностей, в частности, наличия большого экрана для трансляции видеоматериалов", – объясняется в ответе.

Напомним, 26 сентября Петру Порошенко исполнилось 52 года. По этому случаю был снят ролик, в котором Марина Порошенко в роли ведущей утренних новостей, вместе с детьми поздравила его с Днем рождения.

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