Марина Порошенко будет вести рубрику в утренней программе канала «Украина»

В программе «Утро с Украиной» на телеканале «Украина» (входит в «Медиа группу Украина» Рината Ахметова) появится новая рубрика под названием «В ритме спорта», которую будет вести супруга президента Марина Порошенко.
Как сообщается на Facebook-странице программы, рубрика начнет выходить с 15 мая в 7:15.
"В своем новом проекте Марина собственным примером покажет, что даже несколько минут спорта ежедневно способны сделать нас сильными и здоровыми. И не важно, кто ты: студент или топ-менеджер, физически здоровый или с инвалидностью - эти упражнения пойдут на пользу каждому", - написал в своем Facebook Петр Порошенко.
Фото: President.gov.ua