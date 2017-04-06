ТЕЛЕКРИТИКА

Марина Порошенко будет вести рубрику в утренней программе канала «Украина»

Бизнес

В программе «Утро с Украиной» на телеканале «Украина» (входит в «Медиа группу Украина» Рината Ахметова) появится новая рубрика под названием «В ритме спорта», которую будет вести супруга президента Марина Порошенко.

Как сообщается на Facebook-странице программы, рубрика начнет выходить с 15 мая в 7:15.

"В своем новом проекте Марина собственным примером покажет, что даже несколько минут спорта ежедневно способны сделать нас сильными и здоровыми. И не важно, кто ты: студент или топ-менеджер, физически здоровый или с инвалидностью - эти упражнения пойдут на пользу каждому", -   написал   в своем Facebook Петр Порошенко.

Фото: President.gov.ua

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