Марина Порошенко будет вести рубрику в утренней программе канала «Украина»

В программе «Утро с Украиной» на телеканале «Украина» (входит в «Медиа группу Украина» Рината Ахметова) появится новая рубрика под названием «В ритме спорта», которую будет вести супруга президента Марина Порошенко.

Как сообщается на Facebook-странице программы, рубрика начнет выходить с 15 мая в 7:15.