Марина Леончук ушла с «1+1» на канал «Прямой»

Телеведущая Марина Леончук перешла работать на недавно запустившийся телеканал «Прямой». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Пост о том самом понедельнике и моем новом рабочем месте. <...> я благодарю всех, кто рядом со мной сегодня! Друзей, родных, коллег и зрителей. Теперь уже «Прямого канала»", – пишет она.
На телеканале Леончук ведет программу «Все мы вместе», которая будет выходить с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.
Напомним, до этого Марина Леончук была ведущей «Сніданку з 1+1». Канал «1+1» она покинула в конце августа. Причина ухода Леончук тогла не называлась.
21 июля свой последний прямой эфир в качестве ведущего «Сніданку з 1+1» провел Анатолий Анатолич. С конца августа он работает на «Прямом».
Фото: Facebook Марины Леончук
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