Марина Леончук ушла с «1+1» на канал «Прямой»

Телеведущая Марина Леончук перешла работать на недавно запустившийся телеканал «Прямой». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Пост о том самом понедельнике и моем новом рабочем месте. <...> я благодарю всех, кто рядом со мной сегодня! Друзей, родных, коллег и зрителей. Теперь уже «Прямого канала»", – пишет она.

На телеканале Леончук ведет программу «Все мы вместе», которая будет выходить с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.