«Мамахохотала» сняла для НЛО TV новый ситком

Студия «Мамахохотала» сняла ситком об иностранных студентах-медиках «Кураторы». Его премьера состоится вначале 2018 года на телеканале НЛО TV.

Как сообщает пресс-служба канала, сюжет ситкома разворачивается вокруг иностранных студентов, приехавших учиться в украинский медуниверситет. Кураторами и наставниками «новобранцев» становятся украинские старшекурсники Тим и Богдан (актеры Женя Янович и Олег Маслюк), которые помогают понять иностранцам реалии и менталитет нашей страны.

"Мы активно наращиваем библиотеку собственного производства и в этот раз пополним ее новым ситкомом – о студентах. Производство доверили «Мамахохотала», ведь они, кроме прочего, сами недавно были студентами и хорошо разбираются в теме. Важно, что «Кураторы», как и все прочие наши проекты 2017 года, снят на украинском языке", – говорит директор НЛО TV Иван Букреев.

Фото: Пресс-служба НЛО TV / Владислав Пинчук