«Мамахохотала» сняла для НЛО TV новый ситком

Студия «Мамахохотала» сняла ситком об иностранных студентах-медиках «Кураторы». Его премьера состоится вначале 2018 года на телеканале НЛО TV.
Как сообщает пресс-служба канала, сюжет ситкома разворачивается вокруг иностранных студентов, приехавших учиться в украинский медуниверситет. Кураторами и наставниками «новобранцев» становятся украинские старшекурсники Тим и Богдан (актеры Женя Янович и Олег Маслюк), которые помогают понять иностранцам реалии и менталитет нашей страны.
"Мы активно наращиваем библиотеку собственного производства и в этот раз пополним ее новым ситкомом – о студентах. Производство доверили «Мамахохотала», ведь они, кроме прочего, сами недавно были студентами и хорошо разбираются в теме. Важно, что «Кураторы», как и все прочие наши проекты 2017 года, снят на украинском языке", – говорит директор НЛО TV Иван Букреев.
Фото: Пресс-служба НЛО TV / Владислав Пинчук
Статьи по теме
- У НЛО TV день рождения: самому молодежному каналу страны исполнилось четыре года
- Звезда ситкома «Коли ми вдома»: «Я столько раз ложился спать пораньше, чтобы проснуться знаменитым!»
- «Как это делается»: шоу «Пробуддись» на «НЛО TV»
- Почему Росс и Рейчел 10 лет сходились и расходились, или Как создают известные ситкомы