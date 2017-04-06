ТЕЛЕКРИТИКА

Макеенко стал единственным собственником канала «Тонис»

Бизнес

У телеканала «Тониса» теперь лишь один собственник - бывший председатель Киевской городской госадминистрации и народный депутат Владимир Макеенко. Соответствующая информация

содержится  в Едином госреестре юридических лиц.

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Александр Бутко в госсреестре значится генеральным директором.

Напомним, в марте Макеенко сталвладельцем 9,5% «Тониса». Еще 80% было у самого телеканала, 10% - у Бутко, 0,5% - у его заместителя Василия Бирзула. 24 апреля команда, которая занимается перезапуском «Тониса» - Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский - запустила интернет-вещание из «Куба», который находится на 24-м этаже бизнес-центра «Парус».

Фото: Facebook Владимира Макеенко

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